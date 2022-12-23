Уже в течение 303 дней украинская армия не дает Путину и его ничтожным войскам воплотить в жизнь свои захватнические планы. В командовании Вооруженных Сил охарактеризовали ситуацию на фронте по состоянию на утро пятницы 23 декабря.

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Запорожье: потери захватчиков и госпиталь в Бердянске

В ВСУ отметили, что из-за значительных потерь во "второй армии мира" оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Также несколько туристических баз города захватчики используются в качестве пунктов дислокации своих войск.

Также следует сказать, что в целом ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях беспокойная. Россияне обстреляли за прошедшие сутки из реактивной и ствольной артиллерии Марганец Днепропетровской области и город Херсон.

Крым: россияне строят линию обороны

Очевидно, оккупанты понимают, что жить спокойно на территории временно оккупированного полуострова им еще недолго. Поэтому вражеские подразделения обустраивают инженерным оборудованием оборонные позиции вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой.

Как ВСУ противостоят врагу: мощные цифры борьбы

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Высокое Сумской области;

Хатное Харьковской области;

Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площадка, Краснопоповка и Диброва Луганской области;

Новоселовка, Ямполевка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Нью-Йорк, Водяное, Красногоровка и Марьинка на Донетчине.

В то же время украинская армия нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Нашим воинам удалось уничтожить 3 зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА России.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:

3 пункта управления;

3 склада боеприпасов;

8 районов сосредоточения живой силы.

Харьковщина и Днепропетровщина: захватчики попали в гражданские объекты

Как отмечают в ВСУ, оккупанты нанесли 6 ракетных и 6 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.

Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня,

– пишут в Генштабе.

Будет ли повторное наступление из Беларуси: какая ситуация на севере и других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях украинская разведка не выявила признаков формирования наступательных группировок. То есть пока захватчики не готовятся к повторному нападению, однако в командовании ВСУ отмечают, что на территории Беларуси военные комиссариаты проводят проверку приписного состава.

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Как ни странно, у Лукашенко особое внимание уделяют проверке находящихся в запасе старших офицеров. Кроме того:

на Северском направлении оккупанты произвели обстрел из РСЗО в районе населенных пунктов Блешня Черниговской области и Нововасиловка, Атинск, Искрисковщина, Павловка, Водологи и Краснополье Сумской области.

оккупанты произвели обстрел из РСЗО в районе населенных пунктов Блешня Черниговской области и Нововасиловка, Атинск, Искрисковщина, Павловка, Водологи и Краснополье Сумской области. на Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка и Строевка Харьковской области.

танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка и Строевка Харьковской области. на Купянском направлении захватчики поразили огневыми градами территории неподалеку от Новомлинска, Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

захватчики поразили огневыми градами территории неподалеку от Новомлинска, Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине. на Лиманском направлении враги обстреляли Макеевку, Площанку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

враги обстреляли Макеевку, Площанку, Червонопоповку и Диброву Луганской области. на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. на Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. на Новопавловском направлении огневого влияния испытали Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

Собственно стоит сказать, что самой тяжелой остается ситуация на Востоке, в частности на Бахмутском направлении. Однако недавно Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что везет в самую горячую точку на фронте "решения", которого ждали наши Силы обороны очень долго.