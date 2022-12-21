По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, Путин и его окружение ни на миг не меняли своих планов по уничтожению нашего государства и дальнейшему вторжению в Европу. Тактика российского диктатора менялась во время полномасштабной войны в Украине, однако от своей цели он не отказался. Более того, появление еще одной горячей точки на границах Евросоюза, по мнению сумасшедшего, может помочь ему ослабить Киев.

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Как Путин продолжает разделять Запад

Стратегия российской властной верхушки, начиная с развала СССР, заключалась в простой тактике – "разделяй и властвуй".

Россия заигрывала с цивилизованными странами, работала на то, чтобы к ней относились как к надежному партнеру, но при этом выстраивала чрезвычайно мощную сеть шпионов, финансировала ультралевые и ультраправые партии во многих странах, занималась международной торговлей наркотиками и контрабандой, раздувала межэтнические конфликты и инициировала действия в разных точках мира за счет своих прокси.

Именно наличие влияния на провластных политиков в Германии позволило Москве не получить санкции и не быть наказанной за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Политическое лобби по всей Европе обеспечило Москве business as usual несмотря на все совершенные ею военные преступления. Французы тайно продавали россиянам товары для модернизации тяжелой бронетехники, немцы потребовали от всех согласовать строительство Северного потока-2, а также сдерживали Штаты от решительного противодействия Кремлю.

При этом, Путин благодаря своим длинным щупальцам с каждым дальнейшим своим шагом лишь больше набирался уверенности в том, что в случае пересечения им едва ли не всех красных линий, Запад не будет непосредственно участвовать ни в одном конфликте.

Обратите внимание! Вмешательство в президентские выборы в США, хакерские атаки, протесты желтых жилетов, отравление Скрипалей, попытка переворота в Черногории, поддержка Башара Асада, убийство в Берлине, покушение на болгарского предпринимателя, который собирался продавать Украине оружие – далеко не полный список всех преступлений россиян за границей с 2014 года.

При этом за каждым из этих нарушений стоят лично Путин, его правительство и российские олигархи. Однако ни за один из этих поступков Россия не понесла никаких серьезных наказаний, кроме выдворения нескольких десятков дипломатов-шпионов. И даже несмотря на депортацию спецслужбистов у Москвы остались немалые рычаги влияния на политиков и население стран Запада.

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Германия до сих пор боится пересечь линию, которую Путин очертил в голове Шольца по поводу передачи Украине танков. Страны-партнеры Киева уже год не могут прийти к согласию по усилению ВСУ авиацией, хотя всем понятно, что дешевле выделить миллиард для передачи F-15c, чем потратить триллион для восстановления, а затем передать те же самолеты. А все лишь потому, что, несмотря на откровенное поражение в Украине, у Путина остается еще много возможностей для подрыва ситуации безопасности по всему миру.

Например, Кремль может в любой момент активизировать десятки тысяч подконтрольных ему адептов "русского мира", которых так радушно приютила Германия. То же самое может произойти в Грузии. Кроме того, Москва способна договориться с иранцами о начале войны их прокси против Израиля. Или добиться очередной серии кровавого конфликта на Балканах. Не говоря уже о наличии у бункерного старца ядерного оружия.

Хотя Путин и проигрывает войну на территории наших фронтов, ему до сих пор удается держать обеспокоенную Европу в страхе. Даже не вынимая козырей из рукавов.

Заметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов также убежден, что война на территории Молдовы и Грузии возможна. Все зависит от ситуации в Украине.

Возможна ли война на два фронта

Анализируя ситуацию, которую Путин имеет на линии фронта, в Беларуси и России, можно с легкостью предположить, что очередной попыткой наступления на Украину он будет пытаться усилить эскалацию во всех плоскостях.

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Например, атака со стороны Беларуси вполне может произойти одновременно с возобновлением боевых действий в Грузии.

Или же с попытками Ирана напасть на саудитов.

В обоих случаях, как Америка, так и Европа будут вынуждены действовать на два фронта. Однако, если при этом цивилизованным странам придется принимать какие-то решительные меры, Путину эти войны ничего не будут стоить. Именно так можно рассматривать и вероятность атаки на Молдову со стороны Приднестровья, где у Путина "застряла" немалая группировка.



Решится ли Россия пробить коридор в Приднестровье / карта Sky



Следует помнить! Россия неоднократно прямо угрожала Молдове, в частности из-за сближения Кишинева и ЕС. Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые действия Молдовы в отношении непризнанного Приднестровья будут считаться нападением на Россию.



В октябре президент Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру. Он упомянул и о Приднестровье и Абхазии.

Возможно, кремлевский диктатор планирует попробовать каким-то образом пробить себе сухопутный коридор в ПМР, но эти попытки точно провалятся. Тем более с учетом того, что все путинское войско на Юге испытывает серьезные проблемы.



Ситуация на Юге по состоянию на 19 декабря 2022 года / карта ISW

Впрочем, это вовсе не означает, что Путин не решит воспользоваться сосредоточенными в Приднестровье силами как автономной боевой единицей. Войска, базирующиеся вдоль западной украинской границы, вполне способны дойти до Кишинева, поскольку армия Молдовы крайне слаба.

Расшатывание изнутри

Совершенно не зря, с начала полномасштабного вторжения, Путин пытается расшатать политическую ситуацию в Молдове. Все эти антиправительственные протесты, сети шпионов-диверсантов Додона, коммунистически-ФСБшные центры активизировались не просто так.

Как будет действовать Румыния? Очевидно, что Румыния – главный союзник Кишинева, будет политически поддерживать Молдову и направлять свои ресурсы на помощь. Отправлять свои войска Бухарест вряд ли решится, ведь является членом НАТО и несет дополнительную ответственность за подобные шаги.



В то же время министр иностранных дел Румынии Очевидно, что Румыния – главный союзник Кишинева, будет политически поддерживать Молдову и направлять свои ресурсы на помощь. Отправлять свои войска Бухарест вряд ли решится, ведь является членом НАТО и несет дополнительную ответственность за подобные шаги.В то же время министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил , что не видит угрозы для Молдовы со стороны Российской Федерации. Он также отметил, что не "спекулирует на тему гипотетических ситуаций", но пока, на основании информации, которой он владеет, Молдове ничего не угрожает. Однако, добавил, что если подобная ситуация "возможна", власти Румынии обсудят с Кишиневом меры, которые необходимо будет принять.

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При этом, провоцирование в сердце Европы очередной гибридной войны, не требующее ни дополнительного финансирования, ни поставок сил и средств из материковой части России, вполне способно поставить Запад в совершенно неудобное положение. Ведь напрямую вмешиваться в борьбу с лидером орды никто не хочет, но вряд ли будет возможно молча смотреть, как он захватывает еще одну страну и создает серьезный плацдарм для провокаций в Винницкой и Одесской областях.

И если параллельно с этим путинские войска будут пытаться захватить Киев, продвинуться на Волыни или атаковать Донбасс еще большими нашествиями "пушечного мяса", проблемы могут быть не только у нас и молдован.

Ведь сам момент, когда Россию нужно было лишать сфер влияния по всему миру с минимальными затратами, Запад уже окончательно упустил. Так что если Штаты и Евросоюз, как крупнейшие партнеры Украины, не прибегнут к решительным действиям и не придумают, как забрать у Путина возможность создать еще один фронт в Европе, эскалация ситуации может быть болезненной для всех, включая Россию, которой все равно осталось недолго.