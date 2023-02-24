В частности, об этом заявил депутат парламента Молдавии от пророссийской Партии социалистов Василий Боля. Он не исключил попытку провокации на границе Молдавии со стороны ВСУ.

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Что наговорил кремлевский приспешник

Сегодня на полях работы ПА ОБСЕ в присутствии 80 делегатов из многих стран мира я намерен поднять этот вопрос и подчеркнуть: поскольку с точки зрения официального признания международных границ Приднестровья является частью Республики Молдова, то любые провокации по этому региону станут нападением на Молдова,

– заявил он.

Он также подчеркнул, что оба берега Днестра не могут существовать друг без друга, и сейчас "Кишинев и Тирасполь должны объединить усилия, чтобы всеми способами предотвратить попытки склонения к вооруженному противостоянию".

Напомним, что власти Молдовы опровергли информацию министерства обороны России о подготовке военной провокации со стороны Украины на территории непризнанного Приднестровья.

Ситуация в Молдове: коротко