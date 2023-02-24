Зокрема, про це заявив депутат парламенту Молдови від проросійської Партії соціалістів Василь Боля. Він не виключив спробу провокації на кордоні Молдови з боку ЗСУ.
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Що наговорив кремлівський посіпака
Сьогодні на полях роботи ПА ОБСЄ у присутності 80 делегатів з багатьох країн світу я маю намір порушити це питання і наголосити: оскільки з точки зору офіційного визнання міжнародних кордонів Придністров'я є частиною Республіки Молдова, відтак будь-які провокації щодо цього регіону стануть нападом на Молдову,
– заявив він.
Він також підкреслив, що обидва береги Дністра не можуть існувати один без одного, і наразі "Кишинів і Тирасполь мають об'єднати зусилля, щоб усіма способами запобігти спробам схиляння до збройного протистояння".
Нагадаємо, що влада Молдови спростувала інформацію міністерства оборони Росії про підготовку військової провокації з боку України на території невизнаного Придністров'я.
Ситуація в Молдові: коротко
- Росія знову провокує воєнні конфлікти. 23 лютого міноборони країни-агресорки заявило, що нібито Україна готується до вторгнення у Придністров'я. Цю інформацію вже спростував речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
- У Молдові правоохоронці затримали групу людей, яких підозрюють у держзраді. Їх раніше завербували спецслужби іншої держави, щоб ті насильницьким шляхом допомагали дестабілізувати обстановку і змінити конституційний лад у Молдові.
- Президентка Мая Санду підтвердила, що Москва прагне захопити владу в країні. Вже рік Молдова живе в постійній загрозі.