У межах розслідування слідство виявило п'ятьох громадян Молдови, з яких двох заарештували в грудні 2022 року, а ще троє отримали статус підозрюваних.

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Їх завербували спецслужби іншої держави, щоб ті насильницьким шляхом допомагали дестабілізувати обстановку і змінити конституційний лад у Молдові. Цікаво, що правоохоронці Молдови не уточнили, про які саме іноземні спецслужби мовиться.

Крім того, у межах цієї справи спецслужби виявили громадян іншої держави, які займалися шпигунством і фінансували жителів Молдови. За зраду батьківщини та шпигунство кримінальний кодекс Молдови передбачає покарання у вигляді від 12 років до 20 років позбавлення волі.

Росія розхитує ситуацію в Молдові і звинувачує Україну

Днями міноборони Росії звинуватило Україну у підготовці "озброєної провокації" проти Придністров'я, зокрема, за допомогою бійців батальйону "Азов". У російському відомстві стверджують, що як привід для "вторгнення української армії" планують інсценувати "нібито наступ російських військ" з території Придністров'я.

Влада Молдови відповіла на заяву міноборони Росії, згідно з якою Україна нібито готує провокації із вторгненням у Придністров'я. Уряд Молдови не підтвердив цю інформацію.

Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Молдови,

– мовиться у заяві молдовської влади.

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