Цю інформацію вже спростував речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, Росія продовжує нагнітати ситуацію.

Важливо Поки Україна стримує армію Росії, прямої військової загрози Молдові нема, – Санду

Міноборони Росії про "напад" на Придністров'я

Зранку 23 лютого відомство оприлюднило інформацію, що нібито найближчим часом Україна готує збройну провокацію проти Придністров'я. Росіяни марять, що ЗСУ разом з "Азовом" можуть вторгнутися до окупованої території.

У міноборони Росії вважають, що як "привід для вторгнення" буцімто планується інсценування нібито вторгнення російських військ з території Придністров'я.

Для цього українські диверсанти, що беруть участь у постановному вторгненні, будуть переодягнуті у форму військовослужбовців Збройних Сил Росії,
– набрехали росіяни.

У російського ворога палає

За словами Сергія Братчука, Росія наразі намагається нагнітати ситуацію та створює джерело відповідної напруги. Речник нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення саме з території Придністров'я на Одещину намагалися заходити ДРГ, яких ЗСУ нищили або брали у полон.

"Ця ситуація – це інформаційна підкачка. Розуміємо, що у ворога палає. А про захоплення Кишинева я думаю, що спецслужби як України, так і Молдови працюють. Впевнений, що Україна і Молдова повернуть окуповані території", – наголосив Братчук.

Загроза для Молдови з боку Росії

  • 22 лютого Путін відродив свій імперіалістичний наратив про те, що Росія бореться за "історичні кордони". Цей наратив він вже озвучував перед вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року.
  • Аналітики вважають, що Путін не зможе напасти на Молдову, оскільки йому бракує військового потенціалу, хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву молдовської держави.
  • Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Наша розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову".
  • Майя Санду розповіла, що Україна передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові.