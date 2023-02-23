Цю інформацію вже спростував речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, Росія продовжує нагнітати ситуацію.

Важливо Поки Україна стримує армію Росії, прямої військової загрози Молдові нема, – Санду

Міноборони Росії про "напад" на Придністров'я

Зранку 23 лютого відомство оприлюднило інформацію, що нібито найближчим часом Україна готує збройну провокацію проти Придністров'я. Росіяни марять, що ЗСУ разом з "Азовом" можуть вторгнутися до окупованої території.

У міноборони Росії вважають, що як "привід для вторгнення" буцімто планується інсценування нібито вторгнення російських військ з території Придністров'я.

Для цього українські диверсанти, що беруть участь у постановному вторгненні, будуть переодягнуті у форму військовослужбовців Збройних Сил Росії,

– набрехали росіяни.

Важливо! Уряд Молдови не підтверджує інформацію про заплановану провокацію проти Придністров'я з боку України та закликає громадськість до спокою.

У російського ворога палає

За словами Сергія Братчука, Росія наразі намагається нагнітати ситуацію та створює джерело відповідної напруги. Речник нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення саме з території Придністров'я на Одещину намагалися заходити ДРГ, яких ЗСУ нищили або брали у полон.

"Ця ситуація – це інформаційна підкачка. Розуміємо, що у ворога палає. А про захоплення Кишинева я думаю, що спецслужби як України, так і Молдови працюють. Впевнений, що Україна і Молдова повернуть окуповані території", – наголосив Братчук.

Загроза для Молдови з боку Росії