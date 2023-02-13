Санду розповіла, що Україна передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Як виявилось, окупанти готували силові дії із залученням диверсантів.
До теми Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові – наша розвідка перехопила план, – Зеленський
Що відомо про план Росії щодо Молдови
За словами президентки Молдови, це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, зокрема напади на деякі держустанови і захоплення заручників.
Матеріали, які зібрала Україна, мають детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій.
План передбачає використання людей з-поза меж країни для насильницьких дій у Молдові. Наприклад, матеріали містять інструкції для в’їзду у Молдову громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії,
– зазначила Санду.
Окрім цього, під виглядом мирних протестів загарбники готують спробу захоплення влади у Кишиневі.
Наразі правоохоронці Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.
Загроза для Молдови з боку Росії: останні новини
- 10 лютого 2 російські крилаті ракети "Калібр" перетнули державний кордон України з Республікою Молдовою. У міноборони Молдови підтвердили проліт російської ракети.
- Внаслідок цього міністр закордонних справ Ніколає Попеску терміново викликав посла Росії в Молдові Олега Васнєцова.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. За його словами, українська розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову".