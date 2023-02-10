У Міністерстві оборони Молдови підтвердили, що російська ракета була на території їхньої країни.

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"Відповідальні структури установи о 10:18 виявили ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра Придністровського регіону, а згодом над містом Косауці Сорокського району. Ракета прямувала в бік України", – написали у відомстві.

Додали, що Міністерство оборони у співпраці з відповідальними структурами уважно стежить за ситуацією в регіоні та рішуче засуджує порушення повітряного простору Молдови.

Ракети були й в Румунії

Головнокомандувач ЗСУ та генерал Валерій Залужний повідомив, що 2 ракети "Калібр" перетнули кордони повітряний простір Румунії. Країна є членом НАТО. Ракети спочатку, о 10:18, були на території Молдови.

Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України,

– зазначив Залужний.

Інцидент також прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, в України була можливість збити ракети, але військові розуміли ризики й загрози для населення іншої країни. Ігнат наголосив – Росія не вперше порушує повітряний простір іноземних держав.