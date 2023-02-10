В министерстве обороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была на территории страны.

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"Ответственные структуры учреждения в 10:18 обнаружили ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокрая Приднестровского региона, а впоследствии над городом Косауке Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины", - написали в ведомстве.

Добавили, что Министерство обороны в сотрудничестве с ответственными структурами внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Молдовы.

Ракеты были и в Румынии.

Главнокомандующий ВСУ и генерал Валерий Залужный сообщил, что 2 ракеты "Калибр" пересекли границы воздушного пространства Румынии. Страна является членом НАТО. Ракеты сначала в 10:18 были на территории Молдовы.

Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины,

– отметил Залужный.

Инцидент также прокомментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, у Украины была возможность сбить ракеты, но военные понимали риски и угрозы населению другой страны. Игнат подчеркнул – Россия не впервые нарушает воздушное пространство иностранных государств.