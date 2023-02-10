Повторная работа ПВО

Однако поскольку страна-террористка осуществила не одну волну ракетных пусков, то повторную работу ПВО зафиксировали в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Об этом, в частности, сообщали мониторинговые группы, пишет 24 Канал.

К теме Массированный удар по Украине 10 февраля: где слышны взрывы и работает ПВО

Как написала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, не имея преимущества на поле боя, Россия наносит ракетные удары по мирным городам и критической инфраструктуре. Поэтому до отбоя воздушной тревоги всегда необходимо оставаться в укрытиях.

Отметим, что около 12:00 в обеих областях объявили об отбое воздушной тревоги. Пока неизвестно, достигли ли в Ивано-Франковской и Винницкой областях российские ракеты своих целей.

Где еще слышали взрывы во время массированной ракетной атаки

Утром 10 февраля взрывы и работу ПВО зафиксировали в ряде областей. Речь, в частности, и о:

Киевской,

Львовской,

Винницкой,

Ивано-Франковской,

Хмельницкой,

Днепропетровской,

Николаевской,

Херсонской,

Одесской,

Полтавской,

Харьковской областях.

Интересно, что российские ракеты также были замечены в воздушном пространстве не только Украины. Как подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, две российские ракеты пересекли границу Молдовы. А ориентировочно в 10:33 эти же ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, которая является государством-членом НАТО.

Массированный обстрел 10 февраля: коротко