Сообщается, что ракета, вероятно, прошла над территорией Румынии. Пока официальных подтверждений от ВСУ не было.

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В то же время, если информация подтвердится, возникает вопрос, почему румынское ПВО не перехватило ракету, ведь это уже территория НАТО.

Обновление. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что две российские ракеты таки пересекли воздушное пространство Румынии.

Сегодня, 11 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.

– отметил главнокомандующий.

Ракеты над пространством Молдовы

Известно также, что ракета противника сегодня также пролетела и над территорией Молдовы. Однако это не первый такой случай.

Так, сотрудники пограничной полиции Молдовы 14 января обнаружили обломки ракеты в граничащей с Украиной Бричанском районе. Это уже был третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет от бомбардировок Украины.

Важно! 10 февраля враг массированно атакует украинские города. Силы противовоздушной обороны продолжают "охоту" за враждебными целями. Звуки взрывов раздаются во многих областях, в некоторых регионах, к сожалению, есть прилеты. Больше об этом – читайте по ссылке.