Повідомляють, що ракета, ймовірно, пройшла над територією Румунії. Наразі офіційних підтверджень від ЗСУ не було.

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Водночас якщо інформація підтвердиться, виникає питання, чому румунське ППО не перехопило ракету.

Ракети над простором Молдови

Відомо також, що ворожа ракета сьогодні також пролетіла й над територією Молдови. Однак, це не перший такий випадок.

Так, співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Це був третій випадок, коли на територію Молдови падають залишки ракет від бомбардувань України.

Важливо! 10 лютого ворог масовано атакує українські міста. Сили Протиповітряної оборони продовжують "полювання" за ворожими цілями. Звуки вибухів лунають у багатьох областях, у деяких регіонах, на жаль, є прильоти. Більше про це – читайте за посиланням.