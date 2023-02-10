Повідомляють, що ракета, ймовірно, пройшла над територією Румунії. Наразі офіційних підтверджень від ЗСУ не було.

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Водночас якщо інформація підтвердиться, виникає питання, чому румунське ППО не перехопило ракету.

Ракети над простором Молдови

Відомо також, що ворожа ракета сьогодні також пролетіла й над територією Молдови. Однак, це не перший такий випадок.

Так, співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Це був третій випадок, коли на територію Молдови падають залишки ракет від бомбардувань України.