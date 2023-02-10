24 Канал публікує усе, що відомо про наслідки ворожого обстрілу станом на зараз.

Увага По всій території України – повітряна тривога: існує загроза масованого ракетного удару

Ворог влучив у декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в Східному та Західному, Південному регіонах. Для мінімізації можливих наслідків атаки в Укренерго повідомили, що застосовують аварійні відключення.

Де чути вибухи

У Кривому Розі лунали вибухи. Голова ВЦА міста Вілкул попросив нічого не викладати в мережу та залишатися в укриттях.

На Полтавщині ОВА повідомила про роботу ППО.

У Києві теж пролунали звуки, схожі на вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Згодом в Київській ОВА підтвердили роботу ППО. А через деякий час у Києві стались повторні вибухи.

Відомо, що на Півдні Сили протиповітряної оборони збили дві ракети. Водночас мер Харкова підтвердив, що окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Харкова. Відразу Терехов попередив про можливі перебої зі світлом.