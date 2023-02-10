За даними енергетиків, це превентивний крок. Адже Наталія Гуменюк попередила вранці, що росіяни в ніч проти 10 лютого готувались до нової масованої атаки на територію України. Де немає світла – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що відомо про відключення світла в областях

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла,

– заявили в ДТЕК.

За їхніми даними, це вимушений превентивний крок, який дасть можливість уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Людей закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги та йти в укриття.

Що зі світлом в Кривому Розі, на Житомирщині та Черкащині

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про превентивні відключення електроенергії у деяких районах Кривого Рогу.

Критична інфраструктура, у тому числі лікарні, вода, тепло, газ, каналізація, вишки мобільного зв'язку – переходить на генератори,

– заявив Вілкул.

Він запевнив, що всі 110 пунктів незламності працюють. Проте закликав людей перебувати в укриттях.

У "Житомиробленерго" також застосовують відключення світла через загрозу ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України та для збереження енергетичного обладнання Укренерго.

За даними енергетиків, світло вимкнули з високовольтних центрів енергозабезпечення області. Електрику увімкнуть відразу після відбою повітряної тривоги.

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У Черкаській області через загрозу нових ворожих атак, застосовують стабілізаційні відключення електроенергії.

Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми,

– заявив глава ОВА Ігор Табурець.

Посадовець вкотре закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.

Подекуди в Україні не курсує електротранспорт

У Сумах з 8:50 10 лютого через відключення світла не курсують тролейбуси без акумуляторів. Адже світла немає в центральній частині міста, зокрема напруга відсутня на ділянці вулиця Металургів – Залізничний вокзал – проспект Шевченка – вулиця Набережна річки Стрілка-Іллінська.

В "Електроавтотрансі" пояснили, що до повного врегулювання ситуації містом курсуватимуть тільки тролейбуси з автономним ходом.

Міська рада Дніпра також повідомила, що у зв'язку з загрозою ракетного удару у Дніпрі повністю зупинений рух трамваїв та тролейбусів. Проте метро працює у звичному режимі, а також як укриття.

Укрзалізниця повідомила про затримку потягів

В Укрзалізниці розповіли, що через знеструмлення окремих ділянок по Україні 5 із 65 рейсів затримуються на 5 хвилин і більше, ще 3 поїзди – на понад 30 хвилин.

У компанії розповіли, що:

пересаджують пасажирів рейсу №712/711 Київ – Краматорськ до спальних вагонів під резервним теплотягом;

з теплотягом доїде й Інтерсіті+ №722;

рейси з Краматорська та Харкова також будуть з затримкою, про яку повідомлять додатково.

Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами,

– заявили в Укрзалізниці.

Там також пригадали, що на залізничних вокзалах діють пункти незламності, на найбільших – фортеці незламності, де можна зігрітися безплатним чаєм, зарядити телефони та знайти зв'язок.

Ба більше, якщо через атаки чи повітряну тривогу пасажири не встигли на потяг, то з тим же квитком їх посадять на наступний аналогічного напрямку.

В Укрзалізниці також розповіли, що київська кільцева електричка курсує за графіком, включно з рейсами між лівим та правим берегом Києва.

Загроза ракетного удару: коротко