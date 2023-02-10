За даними енергетиків, це превентивний крок. Адже Наталія Гуменюк попередила вранці, що росіяни в ніч проти 10 лютого готувались до нової масованої атаки на територію України. Де немає світла – читайте у тексті 24 Каналу.
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Що відомо про відключення світла в областях
Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла,
– заявили в ДТЕК.
За їхніми даними, це вимушений превентивний крок, який дасть можливість уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
Людей закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги та йти в укриття.
Що зі світлом в Кривому Розі, на Житомирщині та Черкащині
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про превентивні відключення електроенергії у деяких районах Кривого Рогу.
Критична інфраструктура, у тому числі лікарні, вода, тепло, газ, каналізація, вишки мобільного зв'язку – переходить на генератори,
– заявив Вілкул.
Він запевнив, що всі 110 пунктів незламності працюють. Проте закликав людей перебувати в укриттях.
У "Житомиробленерго" також застосовують відключення світла через загрозу ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України та для збереження енергетичного обладнання Укренерго.
За даними енергетиків, світло вимкнули з високовольтних центрів енергозабезпечення області. Електрику увімкнуть відразу після відбою повітряної тривоги.
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У Черкаській області через загрозу нових ворожих атак, застосовують стабілізаційні відключення електроенергії.
Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми,
– заявив глава ОВА Ігор Табурець.
Посадовець вкотре закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.
Подекуди в Україні не курсує електротранспорт
У Сумах з 8:50 10 лютого через відключення світла не курсують тролейбуси без акумуляторів. Адже світла немає в центральній частині міста, зокрема напруга відсутня на ділянці вулиця Металургів – Залізничний вокзал – проспект Шевченка – вулиця Набережна річки Стрілка-Іллінська.
В "Електроавтотрансі" пояснили, що до повного врегулювання ситуації містом курсуватимуть тільки тролейбуси з автономним ходом.
Міська рада Дніпра також повідомила, що у зв'язку з загрозою ракетного удару у Дніпрі повністю зупинений рух трамваїв та тролейбусів. Проте метро працює у звичному режимі, а також як укриття.
Укрзалізниця повідомила про затримку потягів
В Укрзалізниці розповіли, що через знеструмлення окремих ділянок по Україні 5 із 65 рейсів затримуються на 5 хвилин і більше, ще 3 поїзди – на понад 30 хвилин.
У компанії розповіли, що:
- пересаджують пасажирів рейсу №712/711 Київ – Краматорськ до спальних вагонів під резервним теплотягом;
- з теплотягом доїде й Інтерсіті+ №722;
- рейси з Краматорська та Харкова також будуть з затримкою, про яку повідомлять додатково.
Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами,
– заявили в Укрзалізниці.
Там також пригадали, що на залізничних вокзалах діють пункти незламності, на найбільших – фортеці незламності, де можна зігрітися безплатним чаєм, зарядити телефони та знайти зв'язок.
Ба більше, якщо через атаки чи повітряну тривогу пасажири не встигли на потяг, то з тим же квитком їх посадять на наступний аналогічного напрямку.
В Укрзалізниці також розповіли, що київська кільцева електричка курсує за графіком, включно з рейсами між лівим та правим берегом Києва.
Загроза ракетного удару: коротко
- На всій території України орієнтовно о 8:30 10 лютого почалась повітряна тривога. Перед цим керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни можуть завдати масованого ракетного удару 10 лютого.
- За її словами, про це свідчить активність ворога упродовж ночі проти 10 лютого. Адже ворог атакував Україну іранськими "Шахідами".
- Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що очікують до 20 ракет, проте їх ще не було видно станом на 8:34 10 лютого. О 9:31 над Україною були перші ракети. Згодом почалась друга хвиля пусків. Після цього випустили щонайменше одну ракету.