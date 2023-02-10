Якщо у вашій області оголошено тривогу – негайно пройдіть в укриття. Перебувайте там до відбою.

Зверніть увагу Виступ Зеленського в Європарламенті, питання винищувачів вирішене: хронологія 351 дня війни

Де пролунали сирени

Станом на 4:10 тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Вінницькій області.

Безперервна тривога триває на Луганщині та в тимчасово окупованому Криму.

Росіяни атакують "Калібрами"

За даними моніторингової групи Monitor, окупанти почали ракетну атаку, запустивши крилаті ракети "Калібр" зі східного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про вибухи станом на 4:15 повідомляють в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

За попередньою інформацією, в Запорізькій області сили ППО успішно збили 2 ракети. Ще 1 ракету, ймовірно, збили на Дніпропетровщині. Однак у повітрі зафіксовано ще щонайменше 1 ворожу ракету.

Масований удар з С-300 по Харкову

Водночас щонайменше 6 вибухів пролунало у Харкові. Голова ОВА Олег Синєгубов підтвердив обстріл області й закликав громадян перебувати в укриттях. Ймовірно, окупанти завдають ударів ракетами С-300. За даними Monitor, по Харкову випустили щонайменше 10 ракет. Унаслідок ворожих прильотів виникли пожежі, в деяких районах перебої зі світлом.

О 4:35 мер міста Ігор Терехов повідомив, що під обстрілом опинилися об'єкти критичної інфраструктури, тому в Харкові можливі перебої з постачанням води, тепла та електрики. Інформацію про постраждалих уточнюють, на місцях прильотів працюють відповідні служби.

Уночі ворог атакував дронами

Пізно ввечері 9 лютого на Сході пролунали сирени через загрозу атаки дронами. Згодом тривоги розповзлися на Південь та в Центр. Іранські безпілотники помітили у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. За попередніми даними, по всіх цілях успішно відпрацювала ППО.