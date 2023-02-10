Якщо у вашій області оголошено тривогу – негайно пройдіть в укриття. Перебувайте там до відбою.
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Де пролунали сирени
Станом на 4:10 тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області.
Безперервна тривога триває на Луганщині та в тимчасово окупованому Криму.
Росіяни атакують "Калібрами"
За даними моніторингової групи Monitor, окупанти почали ракетну атаку, запустивши крилаті ракети "Калібр" зі східного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про вибухи станом на 4:15 повідомляють в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
За попередньою інформацією, в Запорізькій області сили ППО успішно збили 2 ракети. Ще 1 ракету, ймовірно, збили на Дніпропетровщині. Однак у повітрі зафіксовано ще щонайменше 1 ворожу ракету.
Масований удар з С-300 по Харкову
Водночас щонайменше 6 вибухів пролунало у Харкові. Голова ОВА Олег Синєгубов підтвердив обстріл області й закликав громадян перебувати в укриттях. Ймовірно, окупанти завдають ударів ракетами С-300. За даними Monitor, по Харкову випустили щонайменше 10 ракет. Унаслідок ворожих прильотів виникли пожежі, в деяких районах перебої зі світлом.
О 4:35 мер міста Ігор Терехов повідомив, що під обстрілом опинилися об'єкти критичної інфраструктури, тому в Харкові можливі перебої з постачанням води, тепла та електрики. Інформацію про постраждалих уточнюють, на місцях прильотів працюють відповідні служби.
Уночі ворог атакував дронами
Пізно ввечері 9 лютого на Сході пролунали сирени через загрозу атаки дронами. Згодом тривоги розповзлися на Південь та в Центр. Іранські безпілотники помітили у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. За попередніми даними, по всіх цілях успішно відпрацювала ППО.