Для своєї атаки окупанти використали "Шахіди". Опісля по Дніпропетровщині вдарили ще й ракетами. На жаль, є влучання в критичні об'єкти двох областей, інформує 24 Канал.

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Що відомо про російську атаку на Хмельниччину

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що окупанти атакували область "Шахідами". Близько 04:00 сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.

Пожежа ліквідована. Постраждалих немає,

– зазначив посадовець.

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Наслідки російської атаки на Хмельниччині / Фото з телеграму Гамалія

Атака на Дніпропетровщину: є постраждалий

Очільник ОВА Сергій Лисак розповів, що ніч на Дніпропетровщині була дуже гучною. Спершу близько 22 години 9 лютого окупанти запустили на область партію "Шахідів". На щастя, сили ППО збили всі ворожі дрони.

Втім, далі росіяни не заспокоїлися, і на Дніпропетровщину полетіли ракети.

У Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься вдома. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки,

– зазначив Лисак.

Окрім того, у Піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Спалахнула пожежа. На щастя, без жертв та постраждалих.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що на ранок 10 лютого ворог завдав удару по Нікопольському району. Загарбники поцілили по території Покровської громади. Наразі обстеження території обстрілу ще триває, наслідки з'ясовуються. За попередніми даними, без постраждалих.

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