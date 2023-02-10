Це найбільша кількість від початку повномасштабної війни, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
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Росіяни завдали масованого удару по Запоріжжі
Путінські виродки влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення,
– написав Куртєв.
За його словами, окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
"Це все, на що здатна ця армія мразот, – обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося", – додав секретар Запорізької міськради.
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Що відомо про нічну атаку російських терористів
- Близько 4 години ранку 10 лютого у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували крилатими ракетами "Калібр" та ракетами С-300. Також була зафіксована активність авіації.
- Уже через кілька хвилин повідомили про вибухи на Дніпропетровщині та Харківщині.
- За даними Monitor, по Харкову випустили щонайменше 10 ракет.
- Російський обстріл підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Згодом він зазначив, окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано близько 10 вибухів. У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюється.
- Повітряне командування "Схід" підтвердило успішне збиття ворожих цілей на Дніпропетровщині й опублікувало коротке відео зі знищеними вночі дронами.