Це найбільша кількість від початку повномасштабної війни, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Росіяни завдали масованого удару по Запоріжжі

Путінські виродки влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення,

– написав Куртєв.

За його словами, окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

"Це все, на що здатна ця армія мразот, – обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося", – додав секретар Запорізької міськради.

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