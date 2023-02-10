Это самое большое количество с начала полномасштабной войны, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Россияне нанесли массированный удар по Запорожье

Путинские ублюдки устроили Запорожье массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения,

– написал Куртев.

По его словам, оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Пока информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"Это все, на что способна эта армия мразот, – обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", – добавил секретарь Запорожского горсовета.

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