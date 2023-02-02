Українці в 2022 році не встигали оговтатися від одного горя, як наставало наступне, часом ще жахливіше. 24 Канал висловлює щирі співчуття всім нам, рідним та близьким загиблих у цій страшній війні. На жаль, Росія продовжує вбивати українців. Україна досі оплакує жертв страшного теракту в Дніпрі. Натомість терористи завдають нового ракетного удару по Краматорську в перший день лютого 2023 року, який забрав життя щонайменше 3 людей, 8 осіб – поранено. Воєнні злочини Росії проти України не будуть забуті й росіяни понесуть за них справедливе покарання. 24 канал нагадує хронологію атак окупантів на цивільну інфраструктуру України.

Це жахливо Вони усі мертві: у Дніпрі загинула ціла родина, яка зібралась разом на свято

Ракетний терор як символ нинішьої Росії

На ракети у Росії були особливі та давні сподівання. Вже у 2014 році після загарбання Криму та впровадження проти окупантів санкцій, брязкання крилатою зброєю стало трендом для росіян. Російські дизайнери навіть випустили майки з написами "Не смешите мои "Искандеры" та "Тополь санкций не боится". Це лахміття засвідчило не лише тотальний несмак росіян, а й викрило їхню подальшу стратегію – свавілля під прикриттям сучасної зброї "другої армії світу".

Росія довго готувалася до великої війни та накопичила багато ракет. Чимало залишилося в спадок від СРСР. Деякі зробили самі за допомогою західних деталей. Дещо недалекоглядно передали Україна, Казахстан і Білорусь. Все це було використано проти українських міст і сіл, починаючи з 24 лютого 2022 року. Тактика ракетного терору стала частиною політики геноциду українців та чи не єдиним аргументом росіян у цій війні. Нині росіяни пишаються влучанням своїх ракет в українські будинки і торгові центри, адже інших "перемог" Путін для них не приготував.

За рік активних бойових дій, Росія використала майже всі відносно сучасні ракети й нині змушена застосовувати перероблені ракети систем ППО та ПРО (С-400, С-300 тощо), а також застарілі ракети Х-22, які призначені для протидії авіаносцям і абсолютно не точні при стрільбі по наземних цілях. Саме за допомогою Х-22 росіян знищили ТРЦ у Кременчуці та житловий будинок у Дніпрі. В обох випадках загинули десятки мирних людей, зокрема й дітей.



Росія пишається вбивстами мирних українців / скриншот

Російські оператори ракет не могли не знати про ці дефекти, а тому це були свідомі акти тероризму проти мирних людей. Росіяни це визнали. Наступного дня після теракту в Дніпрі соцмережі російського міноборони похизувалися власним злочином й вивісили картинку завантаження ракети та супроводили її написом "Заряжаем по полной". Двома тижнями до того росіяни писали "Калибры" не закончатся никогда" – це було вже після обстрілу України 29 грудня 2022 року.

Кривава хроніка російських ракетних та бомбових атак проти мирних українців



Найкривавіші теракти Росії проти України / інфографіка 24 Каналу

24 лютого 2022 року – перший масштабний обстріл українських міст

Для українців цей день почався з вибухів – Росія запустила приблизно 150 ракет, маючи на меті знищити українські ППО та авіацію. Багато ракет розірвалися просто в житлових кварталах та забрали життя українців.

У наступні дні росіяни продовжили ракетні атаки, все частіше їхніми цілями ставали цивільні об'єкти. Показовим став обстріл 26 лютого 2022 року, коли ракета влучила в багатоповерхівку практично в центрі Києва – на проспекті Лобановського. Кадри напівзруйнованого будинку облетіли весь світ і стали одним із символом російського ракетного геноциду українців.

Російьска ракета летить в житловий будинок у Києві – дивіться відео, 18+

1 березня – удар по Харківській ОДА

У перші дні вторгнення росіяни заявляли, що працюють "високоточною зброєю" та стріляють лише по військових цілях. Та це була відверта брехня.

Вранці 1 березня росіяни обстріляли центр Харкова. В результаті влучання двох "Калібрів" було фактично зруйновано будівлю ОДА на площі Свободи. Жертвами російського теракту стали 29 людей, ще 35 було поранено.

Ракетний удар по Харківській ОДА. Відео з камери спостереження. pic.twitter.com/mOQ0QCBZP3 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 1, 2022

Наслідки удару по середмістю Харкова / фото – ОП

1 березня – удар по телецентру в Києві

1 березня російські ракети стріляли й по телецентру в столиці України посеред білого дня.

Особливо треба запам'ятати й ніколи не пробачити, що в результаті загинули 5 цивільних, ціла сім'я згоріла живцем у Бабиному Яру – місці масових розстрілів євреїв та українців у часи Другої світової.

Так місце злочину Гітлера та нацистів за 81 рік перетворилося на місце злочину Путіна та росіян.

Дивіться відео удару по телецентру в Києві, 1 березня:

16 березня 2022 року – знищення драмтеатру в Маріуполі

З перших годин вторгнення Маріуполь опинився під обстрілами росіян. Ворог використовував проти заблокованого міста все, що мав у наявності. За кілька місяців росіян вбили десятки (якщо не сотні) тисяч мешканців міста – точна кількість жертв наразі невідома, адже місто нині перебуває в окупації й росіяни всіма силами намагаються приховати свої злочини.

До міста не допускають журналістів вільних ЗМІ та представників міжнародних організацій, проте, фото з супутників свідчать, що стрімко зростають площі стихійних поховань. Більшість будинків у Маріуполі в руїнах, не виключено, що під завалами залишаються тисячі тіл.

Трагічним символом знищення міста став зруйнованих драмтеатр. Там ховалися жінки та діти від російських ракет і бомб.

Щоб уберегтися від росіян місцеві навіть зробили великі написи "ДІТИ" навколо – їх було видно навіть з повітря. Втім, це не зупинило російських пілотів, які скинули на театр потужну авіаційну бомбу, перетворивши його на братську могилу.

Маріуполь

Драмтеатр... який бачив трагедію pic.twitter.com/85t2WSljqM — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) April 11, 2022

Точна кількість загиблих досі невідома, озвучувалися цифри від 300 до 600 жертв. Всього ж там на час бомбардування перебували від 500 до 1200 мешканців Маріуполя.



Напис "ДІТИ" було видно навіть з космосу / фото – MAXAR

29 березня 2022 року – удар по будівлі Миколаївської ОДА

У лютому та на початку березня наступ росіян на Півдні мав частковий успіх, проте, плани ворога зазнали фіаско у Миколаєві. Місто дало бій та встояло. У ці дні одним із символом українського спротиву став місцевий чиновник – 41-річний глава ОВА Віталій Кім. Він регулярно виходив у ефір з невеличкими роликами, в яких розповідав про оборону міста та успіхи у відбитті російських атак.

Зруйнована будівля Миколаївської ОДА / фото – ДСНС

Росіяни не могли пробачити програш на полі бою та інформаційному просторі, а тому вирішили помститися у свій спосіб. Вранці 29 березня по офісу Кіма – будівлі Миколаївської ОДА. Російська крилата ракета забрала життя 37 людей, з них 21 людина була цивільною.

Наслідки російського удару по Миколаївській ОВА: дивіться відео

8 квітня 2022 року – удар по залізничному вокзалі в Краматорську

Внаслідок російського вторгнення мільйони людей змушені були тікати від окупантів. Чи не єдиним порятунком для багатьох стала залізниця. Росіяни це добре розуміли, а тому за будь-яку ціни намагалися посіяти паніку та створити атмосферу страху.

З цією метою 8 квітня ворог цинічно обстріляв залізничний вокзал у Краматорську – у цей час там були тисячі людей, переважно – біженців. Тоді на вокзалі загинула 61 людина і 121 було поранено, жертвами стали 5 дітей.

Однією з таких історій стала й ця історія, яку світ не має права забути. 11-річний хлопчик із селища Нью-Йорк на Донеччині подорослішав у момент, коли російська ракета прилетіла на вокзал Краматорська. Його сестра-близнючка і мама, які були у момент вибуху на пероні, залишилися без ніг. Наталя – без однієї, донька Яна – без двох.



Фото з фейсбуку Першого медичного об'єднання міста Львова

Дивіться відео, як у лікарні Львова 11-річний хлопчик доглядає за рідними, які втратили ноги через обстріл Краматорська

Жертв могло бути значно більше, адже це була година пік. Кадри загиблих і закривавлених дитячих іграшок стали відомі на весь світ, проте, на жаль, не зупинили ракетний терор росіян. Вони знову й знову будуть запускати свої ракети та вбивати українців.



Наслідки ракетного удару Росії по вокзалу в Краматорську / фото ОП / AP

23 квітня і 9 травня 2022 року – обстріли Одеси

Російське командування любить нумерологію, а тому не відмовляє собі в атаках, які присвячені чи то круглим, чи то сакральним датам. Однією з таких для окупантів є 9 травня.

У цей день росіяни обстріляли цивільні квартали в Одесі. Одна з 7 ракетт Х-22 влучила у ТРЦ Riviera. Тоді 1 людина загинула та 5 були поранені.

За кілька тижнів до цього, на Великодень, Росія обстріляла цивільні квартали міста з літаків. Обстріл відбувався посеред дня – його жертвами стали 8 осіб, 20 було поранено.

Від російської ракети Х-101 загинула Валерія Глодан, її 3-місячна донька Кіра та її мати. Нещасний батько у момент обстрілу якраз вийшов до магазину, щоб придбати святкову паску. Повертатися йому вже не було куди.

Також внаслідок російського обстрілу загинуло подружжя – Міла та Богдан. Вони чекали на дитину.

27 червня 2022 року – удар по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці

27 червня російська ракета Х-22 влучила у торговий центр в місті Кременчук, що на Полтавщині.

Був день, тому у ТРЦ було людно, ракета Х-22 – надзвичайно швидка, а тому більшість просто не встигли зреагувати на повідомлення про повітряну тривогу та евакуюватися.

У вогні та чадному газі загинули щонайменше 20 українців, ще 59 постраждали.

Зверніть увагу! Як по житловому будинку в Дніпрі, так і по ТЦ у Кременчуці було випущено ракету Х-22. Причетна до злочину одна й та ж людина – наказ віддавав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин. Більше про кожного з убивць читайте у нашому матеріалі – за посиланням.

Дивіться відео наслідків удару по ТЦ "Амстор" в Кременчуці:

9 липня 2022 – удар по гуртожитку у Часовому Яру

9 липня росіяни ракетами "Іскандер" обстріляли містечко Часів Яр на Донеччині. Одна з них поцілила в сімейний гуртожиток.

Внаслідок теракту загинули 48 людей, зокрема, одна дитина. Росіяни прозвітували про свій теракт, як про перемогу та знищення "ангару з американськими 155-мм гаубицями М777 і до 30 українських бойовиків", пізніше вони скажуть, що вбили понад 300 українців. Насправді вони вбили цивільних.

Трагедія в Часовому Яру: дивіться відео

14 липня 2022 року – обстріл Вінниці

Вранці 14 липня Росія запустила з підводних човнів у Чорному морі крилаті ракети "Калібр".

Ціллю ворога став центр українського міста Вінниця, зокрема, стоматологія, кафе і торговий центр. Також від ракет постраждали житлові будинки. Єдиною воєнною ціллю міг бути міський "Будинок офіцерів", який насправді був концертним майданчиком.



Наслідки ракетного удару по Вінниці / фото МВС

Ракети та їхні уламки падали просто посеред вулиць. Саме від них загинула маленька Ліза Дмітрієва, яка поверталася з мамою з лікарні.

Останнє відео загиблої у Вінниці дівчинки та її мами:

7-річний Максим Жарій та його мати Вікторія загинули просто у клініці "Нейромед", куди прийшли на прийом.



Вікторія та її син Максим / Фото з фейсбуку Аліни Боднар

8-річний Кирило Пяхін згорів живцем у автівці. Хлопчик разом з дядьком чекали на бабусю, що пішла у відділення "Приватбанку" в "Будинку офіцерів".

Загинув від полум’я у машині, чекаючи бабусю Жертвою удару по Вінниці став маленький Кирило

Всього від російських "калібрів" загинули 27 людей, багатьох з них опізнали лише після проведення тестів ДНК. Внаслідок атаки постраждали понад 200 людей. Росія ж сухо прозвітувала про теракт заявою про нібито знищення штабу українських ВПС, якого там не було.

15 липня 2022 – обстріл Дніпра

Наступного дня після теракту в Вінниці, росіяни обстріляли Дніпро. Схоже, ворог цілив у завод "Південмаш", проте, російські ракети не є точними. Внаслідок обстрілу загинули 4 людей, серед них – водій тролейбуса.



Обстріл Дніпра / фото СВОЇ Кривий Ріг

17–18 серпня 2022 – удари по студентських гуртожитках у Харкові

В середині серпня Росія здійснила масований обстріл Харкова. Удари окупантів забрали 25 життів, серед яких була й дитина. "Іскандерами" ворог гатив по студентських гуртожитках на Салтівці, сподіваючись, мабуть, знищити військових, проте, жертвами стали цивільні – жінки або пенсіонери.



Харків, рятувальники розбирають завали гуртожитку у Салтівському районі, 18 серпня 2022 року / фото ДСНС Харківщини

24 серпня 2022 – обстріл станції Чаплине

На День Незалежності Україні росіяни обстріляли залізничну станцію Чаплине на Днпіропетровщині. Метою теракту було посіяти паніку серед біженців і вбити якомога більше українців.

Внаслідок удару зайнялися пасажирські вагони – у вогні загинули 25 мирних людей (серед них – 2 діток 6 і 11 років), ще понад 30 людей були поранені. Удар росіян був комбінований – вони використали ракети "Іскандер" і "С-300", а також РСЗВ "Смерч".



Обстріл станції Чаплине / фото з твітера Олексія Кулеби

6 і 9 жовтня 2022 року – удари по Запоріжжю

Вранці 6 жовтня Росія обстріляла центр Запоріжжя, ворог навмисно підгадав час, коли більшість людей спали вдома. 7 ракетних ударів забрали життя 17 людей, зокрема, однієї дитини, 21 були поранені.

9 жовтня російські літаки піднялися у небо в Рязані та Ростовській області та здійснили потужний обстріл Запоріжжя. Більшість з 16 російських ракет влучили у житлові будинки. Жертвами росіян стали 13 осіб (включно з дитиною), а 89 людей (серед них одинадцять дітей) були поранені.



Обстріл Запоріжжя 9 жовтня / фото ДСНС

10 жовтня 2022 року – масована атака на енергетичний сектор України

Восени Росія змінила тактику ракетного терору. У московитів почався дефіцит ракет, а українські ППО та ПРО почали діяти ефективніше та збивати більшість російських ракет. Відтак Росія вдалася до тактику накопичення ракет для великого удару, щоб прорвати оборону.

Новими цілями росіян стали об'єкти критичної інфраструктури. У разі успіху Росія могла вже розраховувати не на десятки вбитих українців, а на тисячі чи навіть десятки тисяч жертв. Москва намагалася влаштувати гуманітарну катастрофу – хотіла заморозити українців та схилити їх до капітуляції.

10 жовтня відбулася перша масована атака, тоді загинули 23 людини, понад 100 були поранені. З ладу були виведені численні об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі атаки стануть періодичними (22 і 31 жовтня, 15 і 23 листопада, 5, 16 і 29 грудня) та будуть щоразу забирати нові жертви, втім, план россіян провалився – ба більше, Захід нарешті звернув увагу на геноцид та було знищено табу на постачання Україні сучасних систем ПРО.

Дивіться жахливі кадри ударів по Києву 10 жовтня:

31 грудня – великий новорічний обстріл України

Після провалу плану знищення енергетичного сектору України Росія вирішила повернутися до тактики ракетних обстрілів житлових будинків. Зроблено це було на Новий рік – таким чином Росія намагалася також вкрасти в українців свято. Вдень 31 грудня російські ракети полетіли на Хмельницький, Миколаїв, Київ та інші міста.

Більшість снарядів були перехоплені українськими силами ПРО, але, на жаль, жертв уникнути не вдалося. Так, внаслідок влучання рештків ракети у Солом'янському районі Києва та інших частинах міста загинули 3 людей, було зруйновано готель у центрі міста, а також значних пошкоджень зазнали корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Хмельницькому внаслідок обстрілу загинула молода дівчина.



Готель Alfavito в Києві після обстрілу / фото ДСНС

Через російські ракети чимало українців залишилися без світла у новорічну ніч, втім, для багатьох окупантів вона стала останньою. ЗСУ помстилися ворогу й на російські удари по цивільній інфраструктурі відповіли влучними ударами по базам окупантів, зокрема, у Макіївці, де до пекла одночасно відбули понад 300 загарбників.

Росія святкувала ці жахливі теракти як велику перемогу та раділа смертям українців, натомість Україна робить все, щоб цей удар став останнім, а відповідальні були покарані. Жорстоко, але справедливо. Імена більшості злочинців вже відомі.

14 січня 2023 року

На "старий Новий рік", який досі святкують як в Україні, так і в Росії, окупанти здійснили один зі своїх найкривавіших терактів за весь час повномасшатбного вторгнення. Російська ракета Х-22 влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі і повністю зруйнувала два під'їзди. У той час там були сотні людей.

Наразі відомо про 46 жертв та понад 80 поранених, серед яких 16 дітей. Майже 2 десятки людей досі вважаються такими, що зникли безвісти. Припускають, що люди могли згоріти без сліду в полум'ї вибуху, що його спричинила російська ракета. Самі росіяни, звісно ж, цинічно звинуватили у своєму злочині Україну.

Жахливі кадри наслідків теракту в Дніпрі: дивіться відео

1 лютого 2023 року

У перший день лютого росіяни обстріляли прифронтовий Краматорськ. Ціллю окупантів став житловий будинок. Інструментом вбивства росіяни обрали ракету "Іскандер-К". На відміну від Х-22 – це сучасна ракета, яка має відповідати стандартам "високоточної зброї".

Черговий теракт проти українців Усе, що відомо про удар балістичною ракетою по Краматорську

Kramatorsk. Russian terrorists have hit the city with a ballistic missile leading to civilian casualties. Some people are still under the rubble. No goal other than terror. The only way to stop Russian terrorism is to defeat it. By tanks. Fighter jets. Long-range missiles. pic.twitter.com/jYlltDDl1G — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023

По темі Удар "Іскандером" по Краматорську​ – що відомо

Жертвами росіян стали 3 людини, також постраждали 8 мешканців будинку. Рятувальні роботи тривають – під завалами будинку досі шукають жінку.

Володимир Зеленський показав нічні наслідки удару по Краматорську: дивіться відео