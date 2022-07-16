24 канал зібрав для вас усе, що відомо про ракетний удар по Дніпру. Розповідаємо, куди та чим влучив ворог, а також про наслідки атаки.

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Під час обстрілу лунала повітряна тривога

Відразу ж зауважимо, що ракетному удару передувала повітряна тривога. Її в області оголосили о 19:50. А вже ближче до 21:00 з'явилась інформація про 3 – 4 вибухи. Також містяни розповіли, що у небі над Дніпром піднявся стовп диму. Тоді, правда, не було зрозуміло достеменно, чи це спрацювала ППО, чи був таки "приліт".

На той момент не було також конкретної інформації від влади міста. Лиш об 21:11 мер Дніпра Борис Філатов попрохав не покидати укриттів.

Уже після 22:00 надійшло підтвердження ракетного удару по місту. Цими відомостями поділився заступник міського голови Михайло Лисенко. Він підкреслив, що ворожа атака могла спричинити перебої з постачанням води на певний час.

Борис Філатов конкретизував, що відповідні перебої можуть спостерігати у районі "Южмашу", а також на вулиці Робочій. Він зазначив, що на місці розпочали роботу енергетики, газовики, а також співробітники водоканалу.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що окупанти поцілили по промисловому підприємству, а також жвавій вулиці, що поблизу нього. Таким чином стало зрозуміло, що об'єктом став саме "Южмаш".

Постраждали відразу два підприємства

Зранку 16 липня надійшла інформація від глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука. Він зауважив, що ворог влучив в одне підприємство. А от ще одне зазнало пошкоджень через уламок збитої ворожої ракети.

Він зауважив, що упродовж ночі вогнеборці намагались приборкати полум'я. В одному з цехів підприємства ліквідувати стихію вдалось станом на 07:35. Також він додав, що ракетний удар став причиною масштабних руйнувань.

Пізніше мер Дніпра Борис Філатов нарешті підтвердив, що окупанти влучили у підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки"Южмаш". Він підкреслив, що з 24 лютого російські військові били по безлічі різних об'єктів міста. Мовиться про:

аеропорт,

усі околиці Дніпра,

міст просто у центрі,

нафтобазу та СТО.

Тож він вкотре закликав мешканців не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Адже окупанти непередбачувані і ніхто не може вгадати, куди "прилетить" наступного разу.

На місці атаки спалахнула сильна пожежа

Внаслідок ракетного влучання у промислове підприємство спалахнула сильна пожежа. Про це повідомили у ДСНС. У відомстві зазначили, що на боротьбу з вогнем приїхали 46 рятувальників, а також 9 одиниць спеціальної техніки.

Станом на 00:30 16 липня надійшла інформація про те, що пожежу продовжують ліквідовувати. Що стосується масштабів руйнувань, то на той момент їх лише з'ясовували.

Відомо, що внаслідок ракетного удару згоріли два автомобілі, а також майже 10 зазнали пошкоджень. Усі вони стояли поблизу підприємства. Що стосується житлових будинків поруч, то у них вибиті вікна, а також двері.



Вщент згоріли дві автівки, припарковані поруч з підприємством / Фото ДСНС Дніпропетровської області​



Вщент згоріли дві автівки, припарковані поруч з підприємством / Фото ДСНС Дніпропетровської області

Важливо! З суботи 16 липня тимчасово змінять свої маршрути автобуси № 55, 75, 146А, 146Б, 156. Про це розповіли у Департаменті транспорту та інфраструктури. Там зауважили, що невдовзі опублікують нову схему руху.

Ворог забрав життя трьох людей

Внаслідок ракетної атаки російських військових загинуло кілька мешканців міста. Також відомо про постраждалих. Про першого загиблого розповів представник департаменту транспорту Дніпровської міської ради Іван Васючков. Він зауважив, що ворог забрав життя водія одного з автобусів міста.

Посадовець зазначив, що чоловік саме прямував до автопарку після завершення робочого дня. Він мав поставити автобус, щоб наступного дня об 05:00 знову виїхати на маршрут. Але ворог ці плани зруйнував.

Невдовзі Валентин Резніченко повідомив, що загинуло троє людей. Також відомо про те, що ворог поранив ще 15 мешканців міста. Двоє з них мають травми середнього ступеня, а 13 – легкого.

Місто атакували з Каспійського моря

Невдовзі надійшла інформація від Повітряних сил ЗСУ. Там зауважили, що ворог випустив відразу шість ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95. Їх у повітря підняли над Каспійським морем. Тож не варто забувати, що загрози існують не лише з акваторії Чорного моря, а також території білорусі.

Відразу 4 ворожі ракети вдалось збити військовим з повітряного командування "Схід". А влучили по Дніпру, підкреслив Резніченко, 2 ракети окупантів.

Військові підкреслюють, що це найтехнологічніші ракети, які є в арсеналі російських військових.

Коротко про характеристики ракети:

Бойова частина такого снаряда важить понад 400 кілограмів. Усе це, ясна річ, – вибухівка.

Бити вона може на відстань до 5 500 кілометрів. Тож покриває усю територію нашої держави.

Швидкість польоту такої ракети – 720 кілометрів на годину.

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