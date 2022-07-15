Ще 15 людей – поранені
Деталі обстрілу повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він заявив, що росіяни поцілили у промислове підприємство, а також по вулиці поряд з ним.
До речі Четверо українців досі у списку зниклих безвісти після удару ворога по Вінниці, – Зеленський
За попередньою інформацією, цинічна російська атака забрала життя трьох людей. Повідомляється, що ще 15 людей – поранені.
Валентин Резніченко зазначив, що масштаби руйнувань з'ясовують.
Представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков повідомив, що внаслідок обстрілу Дніпра загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.
росія атакувала Дніпро: що відомо про обстріл
- Ввечері 15 липня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Близько 21 години місцеві жителі почали повідомляти про вибухи в Дніпрі. Вони чули 3 – 4 вибухи.
-
- Згодом у міській раді Дніпра повідомили, що внаслідок обстрілу в місті можливі перебої з водопостачанням. Міський голова Дніпра Борис Філатов уточнив, що перебої з водою та іншими комунікаціями можуть бути в районі Південмашу та вулиці Робочої.
- У командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що по промисловому підприємству в Дніпрі влучило декілька ворожих ракет. Відомо, що 4 ракети типу Х-101 збили сили ППО. росія атакувала Дніпро із північної частини Каспійського моря з літаків Ту-95 МС.
- Варто зазначити, що ввечері вибухи прогриміли у Кременчуку, що в Полтавській області. Згодом у Кременчуцькій обласній військовій адміністрації повідомили, що інформації про влучання в об'єкти, руйнування чи постраждалих – немає.
- росія намагалася атакувати не тільки Дніпро та Кременчуку. Одну ворожу ракету ввечері збили у небі над Київською областю. Повітряні сили збили російську ракету в небі Білоцерківського району, після чого уламки впали в поле.
- Також 15 липня російську окупанти трьома ракетами атакували Одеську область. Одну з ракет вдалося збити силам протиповітряної оборони.
Це важливо – що відомо про обстріл Миколаєва: дивіться відео