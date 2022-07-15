Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Очільник адміністрації пообіцяв надати оновлену інформацію щодо вибухів як тільки вона з'явиться.

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Повідомлень про постраждалих також немає

За словами Дмитра Луніна, станом на 22:30 інформації про влучання ворожих ракет у Кременчуці, руйнування або постраждалих немає.

Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих. Будуть нові подробиці, повідомлю вам. Бережіть себе,

– наголосив Лунін.

Водночас мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що інформації про безпосередні "прильоти" на територію громади немає. міський голова закликає зберігати спокій, але не ігнорувати повітряні тривоги.

"Інформації про "прильоти" безпосередньо на територію Кременчуцької громади немає. Прошу кременчужан зберігати спокій, а в разі оголошення повітряної тривоги йти в укриття", – повідомив Малецький.

Зверніть увагу! Інформація про вибухи в Кременчуці з'явилася під час всеукраїнської повітряної тривоги близько 21:00. Інформацію про вибухи підтвердив голова ОВА Дмитро Лунін.

Попередній удар по Кременчуку

За час повномасштабного вторгнення Кременчук зазнав кілька російських ракетних ударів, зокрема по ТЕЦ та нафтопереробному заводі. Однак 27 червня окупанти вдарили по торговельному центрі "Амстор". Унаслідок атаки загинула 21 людина, ще 26 постраждали.

Після удару виникла пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 115 рятувальників та 20 одиниць техніки. Для ліквідації наслідків до Кременчука оперативно направили пожежників та швидкі з прилеглих районів.

Водночас окупанти у звичній для себе манері почали брехати, що нібито вдарили по нафтопереробному заводі, який ще після попередніх атак припинив роботу. Також пропагандисти нахабно брехали, що буцімто торговельний центр не працював. Усе, що відомо про атаку росіян, ви можете переглянути тут.

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