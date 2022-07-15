Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Глава администрации пообещал предоставить обновленную информацию о взрывах как только она появится.

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Сообщений о пострадавших также нет

По словам Дмитрия Лунина, по состоянию на 22:30 информации о попаданиях вражеских ракет в Кременчуге, разрушениях или пострадавших нет.

Пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших. Будут новые подробности, сообщаю вам. Берегите себя,

- подчеркнул Лунин.

В то же время мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что информации о непосредственных "прилетах" на территорию общины нет. Городской голова призывает сохранять спокойствие, но не игнорировать воздушные тревоги.

"Информации о "прилетах" непосредственно на территорию Кременчугской общины нет. Прошу кременчужан сохранять спокойствие, а в случае объявления воздушной тревоги идти в укрытие", – сообщил Малецкий.

Обратите внимание! Информация о взрывах в Кременчуге появилась во время всеукраинской воздушной тревоги около 21:00. Информацию о взрывах подтвердил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Предыдущий удар по Кременчугу

За время полномасштабного вторжения Кременчуг получил несколько российских ракетных ударов, в частности по ТЭЦ и нефтеперерабатывающему заводу. Однако 27 июня оккупанты ударили по торговому центру "Амстор". В результате атаки погиб 21 человек, еще 26 пострадали.

После удара возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 115 спасателей и 20 единиц техники. Для ликвидации последствий в Кременчуг оперативно направили пожарных и скорые из прилегающих районов.

В то же время оккупанты в привычной для себя манере начали врать, что якобы ударили по нефтеперерабатывающему заводу, который еще после предыдущих атак прекратил работу. Также пропагандисты нагло лгали, что якобы торговый центр не работал. Все, что известно об атаке русских, вы можете просмотреть здесь.

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