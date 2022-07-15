По медичну допомогу звернулося майже 200 людей

Про це під час вечірнього звернення до українців розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він заявив, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповів повну інформацію про рятувальну операцію, яка проводилася у Вінниці.

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Повідомляється, що внаслідок ракетного обстрілу по медичну допомогу звернулося майже 200 людей. Зеленський розповів, що четверо людей – досі в критичному стані.

За його словами, у списку зниклих безвісти досі четверо громадян.

На місці робиться все, щоб з'ясувати їхню долю,

– додав глава держави.

Президент повідомив, що кількість загиблих станом на вечір 15 липня – не змінилася. Унаслідок ракетної атаки росії на Вінницю загинуло 23 людей.

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