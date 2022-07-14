О 09:38 мама вела доньку на заняття із раннього розвитку дитини. Потім у місто прилетіли ракети окупантів. На жаль, дівчинка загинула на місці.

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Мама дівчинки – в реанімації

Гендиректорка видавничого дому "Картель" Ірина Асман розповіла, що в епіцентрі обстрілу опинилися її співробітниця Ірина Дмитрієва разом з її маленькою донечкою. Зараз жінка перебуває в тяжкому стані в реанімації.

Дивіться останнє відео дівчинки з мамою:

Раніше повідомляли, що мати теж загинула разом із донькою. Проте згодом повідомили, що жінці відірвало ногу. За її життя борються лікарі.



Мама та дівчинка, що загинула у Вінниці / Фото з фейсбуку Ірини Асман



Ірина Дмитрієва з донечкою / Фото з телеграм-каналів

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