Росіяни радіють загибелі цивільних у Вінниці

Деякі росіяни традиційно пишуть про "постановку", мовляв, російські солдати завдають ракетних ударів тільки по військовим базам, іронізують, що тіла вбитих людей" притягли з Бучі".

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Біль українців росіяни сприйняли на сміх і втіху. Вони також пишуть про "нацизм", який "викорінюють".

"Відродили нацизм на такій прекрасній землі, тепер "хлебайте" не обляпайтесь", – ось, що пишуть звичайні росіяни про удар.

І ні, в нас не було сумніві, що вина за тероризм, який влаштував пропутінський режим в Україні – це вина кожного росіянина, але подібні коментарі переходять усі межі адекватності. Радіти смерті невинних людей – це вирок усій нації.



Росіяни коментують атаку у Вінниці / Скриншот з соцмереж

"Ми для кого хочемо бути хорошими": терористи не соромляться своїх дій

Жителі країни-терористки своїми коментарями підтверджують свій статус. Бо хто як не терористи можуть радіти загибелі 20 людей. Ракети, які вбили та скалічили сьогодні понад сотню людей – випустив кожен з них, кожен росіянин і їм не соромно за це.

"Отож смачно вдарило, де тепер хлопці на бандурі будуть грати?", "красиво" – захоплюються наслідками своїх дій росіяни.

"Та скільки можна виправдовуватись.. якщо удару було завдано, значить, це рішення міноборони і воно правильне. Ми для кого хочемо бути хорошими", – запитує один із горе-коментаторів.

А й дійсно, хорошими вам і не бути. Як і людьми, в принципі.



Росіяни коментують атаку у Вінниці / Скриншот з соцмереж

Дехто з росіян маніпулює традиційним "а як же Донбас", демонструючи й далі неадекватність сприйняття реальності та пропагандистське мислення.

Хтось написав "укатайте їх всіх", "за 8 вінницьких трупів я зараз відкрию пляшечку шампанського", "такі атаки мають бути кожну годину", "слава путіну", чи "за Нову Каховку".

Якби боляче не було читати ці коментарі, вони дають чітке розуміння прірви та ницості росіян.



Реакція росіян на атаку по Вінниці / Скриншот Стерненко

Місцеві "інфлюенсери", з понад 30 тисячами підписників теж висловлюються в такому ж дусі.

"Ще раз повторююсь, після Каховки такі картинки в Україні мають стати щоденними. Перевага – по західному сектору лінії Субтельного", – пише один із таких "блогерів".

Недоблогери з росії теж підтримали атаку по українцях / Скриншот соцмережі

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Що відомо про ракетний обстріл Вінниці

Масштабна повітряна тривога в Україні пролунала близько 10:00. Вже через пів години про вибухи повідомили у Вінниці.

Одразу стало відомо, що росіяни поцілили у цивільний об'єкт.

Водночас у Вінницькій ОВА зазначили, що ще 4 ракети вдалось збити Силам ППО.

Станом на 13:00 відомо про 20 загиблих та близько сотні постраждалих.

Президент Зеленський назвав обстріл Вінниці черговим терактом росії.

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