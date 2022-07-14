Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Марина Савченко. Вона також зазначила, що втекла з-під окупації на Херсонщині, але війна наздогнала її у тихій та спокійній Вінниці.

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Це ніякий не військовий об'єкт, як росія завжди говорить – постраждали офісні приміщення. На скільки я знаю, там завжди дуже багато людей,

– розповідає журналістка.

"Місце, у яке влучили ворожі ракети – дуже людне, там велика транспортна розв’язка, зупинки громадського транспорту. Дуже багато швидких працюють на місці удару, всю територію оточили та працюють правоохоронці", – зазначає Марина Савченко.

За словами журналістки, всі вінничани у стані шоку, адже сюди прилітає вкрай рідко. На той час була повітряна тривога, з'явилась інфрмація, що місцеві бачили ракету над Вінницькою областю і буквально за 5 хвилин можна було почути страшний гуркіт.

Кількість постраждалих та загиблих внаслідок удару по Вінниці постійно зростає, на жаль . Останні дані свідчать про те, що ворог забрав життя щонайменше 12 людей, серед них – немовля, ще 25 зазнали поранень.

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Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов зазначив, що відомо про загиблих і поранених. Невдовзі голова Нацполіції України Ігор Клименко надав додаткові відомості про атаку.

Він зазначив, що за попередньою інформацією російські військові трьома ракетами влучили у споруду, в якій були розташовані офісні приміщення. Крім того, пошкоджені житлові будинки, розташовані поблизу.

Відомо також про те, що внаслідок "прильотів" спалахнула пожежа. Вогонь від неї перекинувся також на стоянку з автомобілями. Внаслідок цього зайнялись близько 50 автівок. Ліквідацією полум'я уже займаються пожежники.

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