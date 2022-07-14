Серед загиблих унаслідок цинічної російської атаки є дитина. Ракети окупантів влучили у будівлю з офісними приміщеннями.

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Наслідки російського удару

Голова Національної поліції уточнив, що унаслідок влучання в будівлю з офісними приміщеннями, постраждали й сусідні будівлі, зокрема житлові будинки. На місці російського злочину виникла пожежа, а удар забрав життя щонайменше 2 людей.

Наразі відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед який маленька дитинка,

– повідомив Клименко.

Пожежа на місці удару перекинулася на автостоянку, де загорілися близько 50 автомобілів. На місці працюють рятувальники.

З Києва до Вінниці терміново вирушила слідча група для розслідування чергового воєнного злочину російських окупантів.