Серед загиблих унаслідок цинічної російської атаки є дитина. Ракети окупантів влучили у будівлю з офісними приміщеннями.
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Наслідки російського удару
Голова Національної поліції уточнив, що унаслідок влучання в будівлю з офісними приміщеннями, постраждали й сусідні будівлі, зокрема житлові будинки. На місці російського злочину виникла пожежа, а удар забрав життя щонайменше 2 людей.
Наразі відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед який маленька дитинка,
– повідомив Клименко.
Пожежа на місці удару перекинулася на автостоянку, де загорілися близько 50 автомобілів. На місці працюють рятувальники.
З Києва до Вінниці терміново вирушила слідча група для розслідування чергового воєнного злочину російських окупантів.