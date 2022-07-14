Среди погибших в результате циничной российской атаки есть ребенок. Ракеты оккупантов попали в здание с офисными помещениями.

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Последствия российского удара

Глава Национальной полиции уточнил, что в результате попадания в здание с офисными помещениями пострадали и соседние здания, в том числе жилые дома. На месте российского преступления возник пожар, а удар унес жизни не менее 2 человек.

Сейчас известно о 6 раненых и 2 погибших, среди которых маленький ребенок,

– сообщил Клименко.

Пожар на месте удара перекинулся на автостоянку, где загорелось около 50 автомобилей. На месте работают спасатели.

Из Киева в Винницу срочно отправилась следственная группа по расследованию очередного военного преступления российских оккупантов.

Важно! Первые сообщения о взрывах в Виннице появились в 10:45 во время воздушной тревоги. По состоянию на 11:50 воздушная тревога по всей Винницкой области и ряду других регионов продолжается, поэтому находитесь в укрытиях и не пренебрегайте собственной безопасностью.