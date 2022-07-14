Среди погибших в результате циничной российской атаки есть ребенок. Ракеты оккупантов попали в здание с офисными помещениями.
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Последствия российского удара
Глава Национальной полиции уточнил, что в результате попадания в здание с офисными помещениями пострадали и соседние здания, в том числе жилые дома. На месте российского преступления возник пожар, а удар унес жизни не менее 2 человек.
Сейчас известно о 6 раненых и 2 погибших, среди которых маленький ребенок,
– сообщил Клименко.
Пожар на месте удара перекинулся на автостоянку, где загорелось около 50 автомобилей. На месте работают спасатели.
Из Киева в Винницу срочно отправилась следственная группа по расследованию очередного военного преступления российских оккупантов.