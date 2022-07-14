В 09:38 мама вела дочь на занятия по раннему развитию ребенка. Затем в город прилетели ракеты оккупантов. К сожалению, девочка погибла на месте.

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Мама девочки – в реанимации

Гендиректор издательского дома "Картель" Ирина Асман рассказала, что в эпицентре обстрела оказались ее сотрудница Ирина Дмитриева вместе с ее маленькой дочерью. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Смотрите последнее видео девочки с мамой:

Ранее сообщалось, что мать тоже погибла вместе с дочерью. Однако впоследствии сообщили, что женщине оторвало ногу. За ее жизнь сражаются врачи.



Мама и девочка, погибшая в Виннице / Фото из фейсбука Ирины Асман



Ирина Дмитриева с дочкой / Фото из телеграм-каналов

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