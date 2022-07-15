Відповідну інформацію бабуся Лізи повідомила 15 липня. Жінка пригадала події того трагічного дня та розмову з дочкою.

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Мама Лізи не знає, що дівчинка загинула

Матір Лізи прийшла до свідомості та вже говорила з лікарем.

Вона говорила з головним лікарем. У неї тільки одне питання: "Де моя Ліза?" Головний лікар каже, що вона у лікарні у обласній. Не каже правду… Сказав: вона не витримає, одразу двох поховаєте, якщо розкажете, що дитина померла,

– розповіла бабуся.

Додала також, що не знає, як жінка переживе загибель Лізи: "Дочка в неї всю душу вклала. Це її життя. Я не знаю, як вона переживе. Це її життя було".

Бабуся пригадала, що Ліза пережила операцію на серці у 6 місяців, проте витримала.

"А тут через цих скотів, які руйнують Україну… Забрали дитя. І чому їх не можна покарати? Вони забрали у мене найдорожче", – крізь сльози розповіла жінка.

Мама Лізи у важкому стані

Бабуся пояснила, що у матері Лізи вціліли ноги та руки, проте дуже тяжка травма черева – постраждали печінка та легені.

"Зробили операцію, поки стан дуже важкий. До апарату штучної вентиляції легень була підключена, вже відключили", – розповіла бабуся.

Ракетна атака у Вінниці: основне

14 липня три російські ракети вдарили по центру Вінниці. Там було людно. Внаслідок атаки росіян загинули 23 людини. Досі 8 людей залишаються зниклими безвісти.

Поранення отримали 197 людей, з них 117 – направили на амбулаторне лікування. Госпіталізували 80 людей, з них 3 – діти.

У той час у центрі міста жінка разом з дочкою Лізою йшли на заняття до логопеда. Російська ракета вбила 3-річну Лізу відразу на місці. Її матір отримала важкі поранення. Вона перебуває у лікарні.

Поки рятувальники розбирали завали 14 липня після ракетного обстрілу Вінниці, люди несли на місце трагедії квіти та іграшки.

У Вінниці від рук росіян загинуло щонайменше 3 дітей. Очільник МВС України Денис Монастирський розповів, що серед жертв – ще 2 хлопчики. Відомо, що один був у медичному центрі, а інший – чекав на дядька у авто.

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