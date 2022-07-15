Соответствующую информацию бабушка Лизы сообщила 15 июля. Женщина вспомнила события того трагического дня и разговор с дочерью.

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Мама Лизы не знает, что девочка погибла

Мать Лизы пришла в сознание и уже разговаривала с врачом.

Она говорила с главврачом. У нее только один вопрос: "Где моя Лиза?". Главный врач говорит, что она находится в больнице в областной. Не говорит правду… Сказал: она не выдержит, сразу двоих похороните, если расскажете, что ребенок умер,

– рассказала бабушка.

Добавила также, что не знает, как женщина переживет гибель Лизы: "Дочь в нее всю душу вложила. Это ее жизнь. Я не знаю, как она переживет. Это ее жизнь".

Бабушка вспомнила, что Лиза пережила операцию на сердце в 6 месяцев, однако выдержала.

"А здесь из-за этих скотов, которые разрушают Украину... Забрали дитя. И почему их нельзя наказать? Они забрали у меня самое дорогое", – сквозь слезы рассказала женщина.

Мама Лизы в тяжелом состоянии

Бабушка объяснила, что у матери Лизы уцелели ноги и руки, однако очень тяжелая травма живота – пострадали печень и легкие.

"Сделали операцию, пока состояние очень тяжелое. К аппарату искусственной вентиляции легких была подключена, уже отключили", – рассказала бабушка.

Ракетная атака в Виннице: основное

14 июля три российские ракеты ударили по центру Винницы. Там было людно. В результате атаки россиян погибли 23 человека. До сих пор 8 человек остаются пропавшими без вести.

Ранения получили 197 человек, из них 117 – направили на амбулаторное лечение. Госпитализировали 80 человек, из них 3 – дети.

В то время в центре города женщина вместе с дочерью Лизой шли на занятия к логопеду. Российская ракета убила 3-летнюю Лизу сразу на месте. Ее мать получила тяжелые ранения. Она находится в больнице.

Пока спасатели разбирали завалы 14 июля после ракетного обстрела Винницы, люди несли на место трагедии цветы и игрушки.

В Виннице от рук россиян погибло по меньшей мере 3 детей. Глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал, что среди жертв – еще 2 мальчика. Известно, что один был в медицинском центре, а другой – ждал дядю в авто.

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