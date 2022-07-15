За медицинской помощью обратилось почти 200 человек

Об этом во время вечернего обращения к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он заявил, что министр внутренних дел Денис Монастырский доложил полную информацию о спасательной операции, которая проводилась в Виннице.

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Сообщается, что в результате ракетных обстрелов за медицинской помощью обратилось около 200 человек. Зеленский рассказал, что четыре человека – до сих пор в критическом состоянии.

По его словам, в списке пропавших без вести до сих пор четверо граждан.

На месте делается все, чтобы выяснить их судьбу,

– добавил глава государства.

Президент сообщил, что количество погибших на вечер 15 июля – не изменилось. В результате ракетной атаки россии в Винницу погибли 23 человека.

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