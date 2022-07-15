За медицинской помощью обратилось почти 200 человек
Об этом во время вечернего обращения к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он заявил, что министр внутренних дел Денис Монастырский доложил полную информацию о спасательной операции, которая проводилась в Виннице.
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Сообщается, что в результате ракетных обстрелов за медицинской помощью обратилось около 200 человек. Зеленский рассказал, что четыре человека – до сих пор в критическом состоянии.
По его словам, в списке пропавших без вести до сих пор четверо граждан.
На месте делается все, чтобы выяснить их судьбу,
– добавил глава государства.
Президент сообщил, что количество погибших на вечер 15 июля – не изменилось. В результате ракетной атаки россии в Винницу погибли 23 человека.
Что известно о ракетном ударе россии по Виннице
- российские военные утром 14 июля тремя ракетами типа "Калибр" атаковали Винницу. Оккупанты запустили по Виннице ракеты из акватории Черного моря с корабля из района мыса Фиолент.
- Всего армия агрессора выпустила семь ракет. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов информировал, что Силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью. Эти данные подтвердили в ВСУ.
- Ракеты врага попали в медицинский центр и Дом быта "Юбилейный", где не было военных объектов. По состоянию на 13:00 15 июля сообщалось, что количество жертв возросло до 23 человек.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко информировал, что удалось идентифицировать 19 из 23 погибших. Среди убитых россиянами – трое детей: 4-летняя девочка Лиза и двое мальчиков 7 и 8 лет. 7-летний Максим погиб в медицинском центре, а другой – ждал своего дядю в припаркованном автомобиле и попал в огненную ловушку.
- Мать девочки Лизы все еще борется за свою жизнь: она не знает о гибели дочери от рук российских военных.
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