Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Объяснили, что 14 июля ситуация в регионе была напряженной, но контролируемой.

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россияне атаковали Винницу с мыса в Крыму

Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", попавших по Виннице,
– сообщило ОК "Юг".

Кроме того, оперативное командование объяснило, что враг:

  • вертолетными парами ударил по северу Херсонщины, пытаясь поразить наши позиции. Однако успеха не имел и уклоняясь от огня, ретироваться;
  • истребителем Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Наша авиация потерь не имеет;
  • парой тактических бомбардировщиков Су-24 попытался добить остатки техники, которые покинул на острове Змеином. У ВСУ нет потерь, а вражеский самолет возвращался, чтобы провести доразведку результатов своего удара;
  • 5 реактивными снарядами реактивной системы залпового огня "Смерч" обстрелял еще не расчищенные от утреннего обстрела жилые кварталы Баштанки. Люди не погибли.

Более того, российские оккупанты артиллерией калибра 152 миллиметра обстреляли Зеленодольск. В частности, попали в парковую зону санаторно-профилактического комплекса и территории лицея. Несколько домов повредили, но критических разрушений нет. Люди все остались в живых.

ВСУ успешно ударили по врагу

Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного,
– объяснило командование "Юга".

Добавили, что по состоянию на ночь на 15 июля подтверждены потери врага:

  • 18 единиц личного состава;
  • самоходная гаубица "Гвоздика";
  • 6 единиц бронированной и автомобильной техники;
  • а также – полевой состав боеприпасов;
  • остальные результаты – доразведываются.

"Из-за раздувания шторма корабельная группировка вражеского флота вновь изменила состав: сейчас готовы к ракетным ударам 3 ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два больших десантных корабля", – объяснило командование.

Обстрелы Украины 14 июля

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