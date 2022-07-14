Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин во время сессии, передает 24 канал.

Внимание "Такие атаки должны быть каждый день": россияне цинично радуются из-за удара по мирным украинцам в Виннице

В Винницу прилетело. Есть погибшие, среди которых – дети. А то, что мы смотрели, ракета сначала шла в Житомир, потом вернула и пошла в Винницу. Российские войска сейчас так с "Калибрами" делают,

– сказал Сергей Сухомлин.

Что нужно знать о трагедии в Виннице

российские военные нанесли ракетный удар по Виннице 14 июля. В результате атаки погиб 21 человек, среди жертв 3 ребенка. Пострадали около сотни человек – 52 из них, в том числе 3 ребенка, к сожалению, в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Продолжается поиск еще 46 человек, связь с которыми отсутствует.

В России тоже отреагировали на атаку по мирным украинцам – они радуются их гибели. Комментаторы не только одобряют ракетный удар, но и желают, чтобы такие атаки по украинцам российское командование наносило каждый час.

В Винницкой ОВА отметили, что еще 4 ракеты удалось сбить Силам ПВО.

В ГСЧС показали последствия ракетного удара вблизи Дома быта "Юбилейный". Заметим, что атака была столь масштабной, что на место происшествия прибыло 90 спасателей. Они занимаются ликвидацией последствий обстрелов и поиском людей.

Известно также о том, что в результате "прилетов" вспыхнул пожар. Огонь от нее опрокинулся также на стоянку с автомобилями. В результате занялись около 50 автомобилей.

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