Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин під час сесії, передає 24 канал.

Увага "Такі атаки мають бути щодня": росіяни цинічно радіють через удар по мирних українцях у Вінниці

У Вінницю прилетіло. Є загиблі, серед яких – діти. А те, що ми дивилися, ракета спочатку йшла на Житомир, потім повернула і пішла на Вінницю. Російські війська зараз так із "Калібрами" роблять,

– сказав Сергій Сухомлин.

Що потрібно знати про трагедію у Вінниці

російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня. Внаслідок атаки загинули 21 людина, серед жертв 3 дитини. Постраждали близько сотні людей – 52 з них, зокрема 3 дитини, на жаль, у важкому стані, їх госпіталізували. Триває пошук ще 46 людей, зв'язок з якими відсутній.

В росії теж відреагували на атаку по мирних українцях – вони радіють їх загибелі. Коментатори не лише схвалюють ракетний удар, а й бажають, аби такі атаки по українцях російське командування завдавало щогодини.

Водночас у Вінницькій ОВА зазначили, що ще 4 ракети вдалось збити Силам ППО.

У ДСНС показали наслідки ракетного удару поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Зауважимо, що атака була настільки масштабною, що на місце події прибуло 90 рятувальників. Вони займаються ліквідацією наслідків обстрілу та пошуком людей.

Відомо також про те, що внаслідок "прильотів" спалахнула пожежа. Вогонь від неї перекинувся також на стоянку з автомобілями. Внаслідок цього зайнялись близько 50 автівок.

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