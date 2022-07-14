Также четверо детей получили ранения. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Важно Шли на занятия: в сети опубликовали последнее видео погибшей в Виннице девочки и ее мамы

Сначала люди разбежались

Число пострадавших растет. По словам Монастырского, сначала люди разбегались, испуганные после взрыва. Однако потом обратились в медучреждения, потому что поняли, что не могут самостоятельно оказать помощь. Сейчас известно о 23 жертвах, несколько человек скончались уже в больнице.

Монастырский добавил, что по состоянию на 20:00 спасатели разобрали 30% завалов.

Обратите внимание! Маленькая Лиза погибла, когда шла с мамой на занятия. Последнее видео с дочерью женщина перед этим опубликовала в сети. Мать ребенка выжила. Однако ей оторвало ногу, сейчас за жизнь женщины сражаются медики.

Удар по Виннице: что известно

россияне 14 июля тремя ракетами атаковали гражданские объекты в центре Винницы. Это произошло посреди дня, когда там было много людей.

оккупанты использовали ракеты "Калибр" 3М-14Е. Каждая весит по 1770 кг.

На месте удара возник большой пожар. Загорелось полсотни авто.

Более 100 человек обратились за помощью в больницы: 64 госпитализировали, 34 – находятся в тяжелом состоянии.

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