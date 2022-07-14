Також четверо дітей зазнали поранення. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Спочатку люди порозбігались
Кількість постраждалих зростає. За словами Монастирського, спочатку люди порозбігались перелякані після вибуху. Однак потім звернулись в медзаклади, бо зрозуміли, що не можуть самостійно надати собі допомогу. Наразі відомо про 23 жертв, декілька людей померли вже в лікарні.
Монастирський додав, що станом на 20:00 рятувальники розібрали 30% завалів.
Удар по Вінниці: що відомо
- росіяни 14 липня трьома ракетами атакували цивільні об'єкти в центрі Вінниці. Це сталося посеред дня, коли там було багато людей.
- Окупанти використали ракети "Калібр" 3М-14Е. Кожна важить по 1770 кілограмів.
- На місці удару виникла велика пожежа. Загорілось пів сотні авто.
- Понад 100 людей звернулося за допомогою в лікарні: 64 госпіталізували, 34 – перебувають у важкому стані.
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