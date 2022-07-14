Також четверо дітей зазнали поранення. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Важливо Йшли на заняття: у мережі опублікували останнє відео загиблої у Вінниці дівчинки та її мами

Спочатку люди порозбігались

Кількість постраждалих зростає. За словами Монастирського, спочатку люди порозбігались перелякані після вибуху. Однак потім звернулись в медзаклади, бо зрозуміли, що не можуть самостійно надати собі допомогу. Наразі відомо про 23 жертв, декілька людей померли вже в лікарні.

Монастирський додав, що станом на 20:00 рятувальники розібрали 30% завалів.

Зверніть увагу! Маленька Ліза загинула, коли йшла з мамою на заняття. Останнє відео з донькою жінка перед цим опублікувала в мережі. Матір дитини вижила. Однак їй відірвало ногу, зараз за життя жінки борються медики.

Удар по Вінниці: що відомо

росіяни 14 липня трьома ракетами атакували цивільні об'єкти в центрі Вінниці. Це сталося посеред дня, коли там було багато людей.

Окупанти використали ракети "Калібр" 3М-14Е. Кожна важить по 1770 кілограмів.

На місці удару виникла велика пожежа. Загорілось пів сотні авто.

Понад 100 людей звернулося за допомогою в лікарні: 64 госпіталізували, 34 – перебувають у важкому стані.

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