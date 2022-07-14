У ДСНС оприлюднили фото, зазначивши, що Ліза, яку вбили сьогодні росіяни, стала промінчиком сонця.

Важливо Йшли на заняття: у мережі опублікували останнє відео загиблої у Вінниці дівчинки та її мами

Вибач нас, крихітко, що не уберегли,

– мовиться у дописі.



Квіти на місці загибелі Лізи / Фото ДСНС

Дитина йшла на заняття

Мама Ірина вела Лізу вранці на заняття із раннього розвитку дитини. Дівчинка йшла з візочком. Відео мама ще встигла викласти в мережу. У цей момент по місту вдарили російські ракети.

За життя мами борються лікарі. Вона перебуває в реанімації.

Що відомо про удар по Вінниці

росіяни випустили 3 ракети по цивільних об'єктах в центрі Вінниці. Це сталося посеред дня, коли там було багато людей.

Окупанти використали ракети "Калібр" 3М-14Е, які важать по 1770 кілограмів.

На місці удару виникла велика пожежа.

Загинули щонайменше 23 особи. Серед загиблих – троє дітей. Зникли безвісти ще 39 людей – з ними немає зв'язку.

Понад 100 людей звернулося за допомогою в лікарні: 64 госпіталізували, 34 – перебувають у важкому стані.

Кількість жертв та постраждалих зростає.

Дивіться більше – останнє відео мами й дівчинки, які загинули у Вінниці: