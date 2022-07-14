В ГСЧС обнародовали фото, отметив, что Лиза, убитая сегодня россиянами, стала лучиком солнца.

Важно Шли на занятия: в сети опубликовали последнее видео погибшей в Виннице девочки и ее мамы

Прости нас, крошка, что не уберегли,

– говорится в сообщении.



Цветы на месте гибели Лизы / Фото ГСЧС

Ребенок шел на занятия

Мама Ирина вела Лизу утром на занятия по раннему развитию ребенка. Девочка шла с коляской. Видео мама еще успела выложить в сеть. В этот момент по городу ударили российские ракеты.

За жизнь мамы сражаются врачи. Она находится в реанимации.

Что известно об ударе по Виннице

россияне выпустили 3 ракеты по гражданским объектам в центре Винницы. Это произошло посреди дня, когда там было много людей.

Оккупанты использовали ракеты "Калибр" 3М-14Е, которые весят по 1770 килограммов.

На месте удара возник большой пожар.

Погибли по меньшей мере 23 человека. Среди погибших – трое детей. Пропали без вести еще 39 человек – с ними нет связи.

Более 100 человек обратились за помощью в больницы: 64 госпитализировали, 34 – находятся в тяжелом состоянии.

Число жертв и пострадавших растет.

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