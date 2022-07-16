24 канал собрал для вас все, что известно о ракетном ударе по Днепру. Рассказываем, куда и чем попал враг, а также о последствиях атаки.

Читайте также россия ударила по Одессе со стратегических самолетов – прилетело в склад, вспыхнул пожар

Во время обстрела звучала воздушная тревога

Сразу же отметим, что ракетному удару предшествовала воздушная тревога. Ее в области объявили в 19:50. А уже ближе к 21:00 появилась информация о 3 – 4 взрывах. Также горожане рассказали, что в небе над Днепром поднялся столб дыма. Тогда, правда, не было понятно доподлинно, сработала ли это ПВО, или был таки "прилет".

На тот момент не было также конкретной информации от властей города. Лишь в 21:11 мэр Днепра Борис Филатов попросил не покидать укрытий.

Уже после 22:00 поступило подтверждение ракетного удара по городу. Этими сведениями поделился заместитель городского главы Михаил Лысенко. Он подчеркнул, что вражеская атака могла повлечь перебои с поставкой воды на определенное время.

Борис Филатов конкретизировал, что соответствующие перебои могут наблюдать в районе "Южмаша", а также на улице Рабочей. Он отметил, что на месте начали работу энергетики, газовики, а также сотрудники водоканала.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что оккупанты попали по промышленному предприятию, а также оживленной улице, что вблизи него. Таким образом стало понятно, что объектом стал именно "Южмаш".

Пострадали сразу два предприятия

Утром 16 июля поступила информация от главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука. Он отметил, что враг попал в одно предприятие. А вот еще одно получило повреждения из-за обломка сбитой вражеской ракеты.

Он отметил, что в течение ночи пожарные пытались обуздать пламя. В одном из цехов предприятия ликвидировать стихию удалось по состоянию на 07:35. Также он добавил, что ракетный удар стал причиной масштабных разрушений.

Позже мэр Днепра Борис Филатов наконец подтвердил, что оккупанты попали в предприятие по производству ракетно-космической техники "Южмаш". Он подчеркнул, что с 24 февраля российские военные били по множеству различных объектов города. Говорится о:

аэропорте,

всех окрестностях Днепра,

мосте прямо в центре,

нефтебазе и СТО.

Поэтому он в очередной раз призвал жителей не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Ведь оккупанты непредсказуемы и никто не может угадать, куда "прилетит" в следующий раз.

На месте атаки вспыхнул сильный пожар

В результате ракетного попадания в промышленное предприятие вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщили в ГСЧС. В ведомстве отметили, что на борьбу с огнем приехали 46 спасателей, а также 9 единиц специальной техники.

По состоянию на 00:30 16 июля поступила информация о том, что пожар продолжают ликвидировать. Что касается масштабов разрушений, то на тот момент их лишь выясняли.

Известно, что в результате ракетного удара сгорели два автомобиля, а также почти 10 получили повреждения. Все они стояли вблизи предприятия. Что касается жилых домов рядом, то у них выбиты окна, а также двери.



Дотла сгорели две машины, припаркованные рядом с предприятием / Фото ГСЧС Днепропетровской области​



Дотла сгорели две машины, припаркованные рядом с предприятием / Фото ГСЧС Днепропетровской области

Важно! С субботы 16 июля временно изменят свои маршруты автобусы № 55, 75, 146А, 146Б, 156. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и инфраструктуры. Там отметили, что вскоре опубликуют новую схему движения.

Враг унес жизни трех человек

В результате ракетной атаки российских военных погибли несколько жителей города. Также известно о пострадавших. О первом погибшем рассказал представитель департамента транспорта Днепровского городского совета Иван Васючков. Он отметил, что враг унес жизнь водителя одного из автобусов города.

Чиновник отметил, что мужчина как раз направлялся в автопарк после завершения рабочего дня. Он должен был поставить автобус, чтобы на следующий день в 05:00 снова выехать на маршрут. Но враг эти планы разрушил.

Вскоре Валентин Резниченко сообщил, что погибли три человека. Также известно о том, что враг ранил еще 15 жителей города. Двое из них имеют травмы средней степени, а 13 – легкой.

Город атаковали с Каспийского моря

Вскоре поступила информация от Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что враг выпустил сразу шесть ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95. Их в воздух подняли над Каспийским морем. Поэтому не стоит забывать, что угрозы существуют не только из акватории Черного моря, а также территории беларуси.

Сразу 4 вражеские ракеты удалось сбить военным из воздушного командования "Восток". А попали по Днепру, подчеркнул Резниченко, 2 ракеты оккупантов.

Военные подчеркивают, что это самые технологичные ракеты, которые есть в арсенале российских военных.

Коротко о характеристиках ракеты:

Боевая часть такого снаряда весит более 400 килограммов. Все это, понятное дело, – взрывчатка.

Бить она может на расстояние до 5 500 километров. Поэтому покрывает всю территорию нашего государства.

Скорость полета такой ракеты – 720 километров в час.

Достойно внимания – российские военные ударили ракетами по Одессе, вспыхнул пожар: смотрите видео