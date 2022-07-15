Як розповіла тимчасова виконувачка обов'язків міського голови Херсона Галина Лугова, ідентифікувати особу хлопчика будуть за допомогою ДНК-експертизи.

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Кирило "потрапив у вогняну пастку"

Галина Лугова розповіла, що на момент вибуху хлопчик знаходився у машині разом зі своїм дядьком. Зараз уточнюється інформація про знаходження в авто ще однієї людини.

Вони чекали бабусю, яка пішла у "Приватбанк". Бабуся залишилась не ушкоджена, інших пасажир – в лікарні, а маленький Кирило загинув від полум’я у машині. Його будуть ідентифікувати за допомоги ДНК-експертизи,

– розповіла ВО міського голови.

Раніше повідомлялося, що мати хлопчика Маріанна Пяхіна вже здала зразок ДНК.

Голова Національної поліції Ігор Клименко пояснив, що хлопчик "потрапив у вогняну пастку" внаслідок займання авто. За словами Клименка, дядька дитини відкинуло вибуховою хвилею.

Нагадаємо. Внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня трапилася масштабна пожежа на одній з автостоянок міста. Станом на 11:30 вогонь охопив щонайменше 50 авто.

Куди звертатися херсонцям, які постраждали під час вибухів

Координаційний центр з питань переселенців з Херсонщини у Вінниці пропонує звертатись за допомогою херсонцям, які постраждали під час вибухів за адресою проспект Космонавтів, 30, кабінет 403.

Окрім цього, у місті відкрили гарячі лінії для пошуку зниклих осіб. Щоб отримати необхідну інформацію, влада закликає телефонувати за наданими номерами – 050-222-03-26 або (0432) 59-42-00.

Кількість жертв внаслідок трагедії у Вінниці

Наразі у Вінниці вдалося ідентифікувати тіла 10 людей. Серед них – 4-річна Ліза. Тіла ще двох хлопчиків чекають на ідентифікацію. Так само досі не встановили особи 11 дорослих.

Загалом внаслідок атаки загинули 23 особи, 1 особа померла в лікарні. До лікарень госпіталізовано 80 людей, серед них – 3 дитини.

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