Как рассказала временная исполняющая обязанности городского головы Херсона Галина Луговая, идентифицировать личность мальчика будут с помощью ДНК-экспертизы.

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Кирилл "попал в огненную ловушку"

Галина Лугова рассказала, что на момент взрыва мальчик находился в машине вместе со своим дядей. Сейчас уточняется информация о нахождении в автомобиле еще одного человека.

Они ждали бабушку, ушедшую в ПриватБанк. Бабушка осталась невредимой, другой пассажир – в больнице, а маленький Кирилл погиб от пламени в машине. Его будут идентифицировать с помощью ДНК-экспертизы,

– рассказала ИО городского головы.

Ранее сообщалось, что мать мальчика Марианна Пяхина уже сдала образец ДНК.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко пояснил, что мальчик "попал в огненную ловушку" в результате возгорания авто. По словам Клименко, дядюшку ребенка отбросило взрывной волной.

Напомним. В результате ракетного удара по Виннице 14 июля произошел масштабный пожар на одной из автостоянок города. По состоянию на 11:30 огонь охватил не менее 50 авто.

Куда обращаться пострадавшим во время взрывов херсонцам

Координационный центр по вопросам переселенцев из Херсона в Виннице предлагает обращаться за помощью херсонцам, пострадавшим при взрывах по адресу проспект Космонавтов, 30, кабинет 403.

Кроме этого, в городе открыли горячие линии для поиска пропавших. Чтобы получить необходимую информацию, власти призывают звонить по предоставленным номерам – 050-222-03-26 или (0432) 59-42-00.

Число жертв в результате трагедии в Виннице

В Виннице удалось идентифицировать тела 10 человек. Среди них – 4-летняя Лиза. Тела еще двух мальчиков ждут идентификации. Так же до сих пор не установили личности 11 взрослых.

Всего в результате атаки погибли 23 человека, 1 человек скончался в больнице. В больницы госпитализированы 80 человек, среди них – 3 ребенка.

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