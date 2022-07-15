Как сообщили в Офисе генпрокурора, по состоянию на утро 15 июля уже более 1009 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Важно Погибшая в Виннице девочка Лиза снималась в рождественском ролике Зеленской

По официальной информации ювенальных прокуроров:

352 ребенка погибли,

более 657 получили ранения разной степени тяжести.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой – 352,

Харьковской – 191,

Киевской – 116,

Черниговской – 68,

Луганской – 61,

Николаевской – 53,

Херсонской – 52,

Запорожской области – 31.

В Виннице погибли 3 ребенка

14 июля в результате ракетных обстрелов врагом центра Винницы погибли:

4-летняя девочка

двое мальчиков.

Еще четверо детей получили ранения.

Тела двоих детей не идентифицировали

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что всего в результате удара погибли 23 человека, среди которых 3 детей.

Тела двоих детей до сих пор не идентифицированы… Как и 11 взрослых… Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое,

– рассказал Борзов.

Всего в больницах находятся 73 пострадавших, еще 18 человек – в розыске пропавших без вести.

Больше о циничном ударе по Виннице

Россия 14 июля выпустила по центру Винницы 3 ракеты. Все они попали в места, где постоянно людно. К сожалению, в результате атаки врага погибли 23 человека. Среди убитых россией – 3 детей. Почти сотня людей обратились за помощью к врачам, из них 50 – в тяжелом состоянии.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович предупреждал, что Вооруженные Силы Украины ответят за коварные удары врага по Виннице, Николаеву и Харькову. Но наша армия никогда не бьет по мирным людям, только по военным объектам. Поэтому пострадают очередные составы с оружием или командные пункты.

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