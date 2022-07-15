Як повідомили в Офісі генпрокурора, станом на ранок 15 липня вже понад 1009 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії.

Важливо Загибла у Вінниці дівчинка Ліза знімалася у різдвяному ролику Зеленської

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів:

352 дитини загинули,

понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій – 352,

Харківській – 191,

Київській – 116,

Чернігівській – 68,

Луганській – 61,

Миколаївській – 53,

Херсонській – 52,

Запорізькій області – 31.

У Вінниці загинули 3 дитини

14 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру Вінниці загинули:

4-річна дівчинка

двоє хлопчиків.

Ще четверо дітей отримали поранення.

Тіла двох дітей не ідентифікували

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов заявив, що загалом внаслідок удару загинули 23 людини, серед яких 3 дітей.

Тіла двох дітей досі не ідентифіковані... Як і 11 дорослих… Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий,

– розповів Борзов.

Загалом у лікарнях перебуває 73 постраждалих, ще 18 осіб – у розшуку зниклих безвісти.

Більше про цинічний удар по Вінниці

росія 14 липня випустила по центру Вінниці 3 ракети. Всі вони влучили в місця, де постійно людно. На жаль, внаслідок атаки ворога загинули 23 людини. Серед вбитих росією – 3 дітей. Майже сотня людей звернулись по допомогу до лікарів, з них 50 – у важкому стані.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович попереджав, що Збройні Сили України дадуть відповідь за підступні удари ворога по Вінниці, Миколаєву та Харкову. Але наша армія ніколи не б'є по мирних людях, лише по військових об'єктах. Тому постраждають чергові російські склади зі зброєю чи командні пункти.

Вас може зацікавити – думка експерта про ракетний обстріл Вінниці: дивіться відео