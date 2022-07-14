За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, між українськими захисниками та російськими окупантами є велика різниця. ЗСУ завдають удари лише по військових цілях і кожного разу оцінюють можливі наслідки. Росіяни ж цинічно тероризують мирне населення своїми ракетами.

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путінський режим вб'ють на полі бою

Арестович наголошує, що удари крилатими ракети по мирному місту – це не просто звичайне порушення правил ведення війни. путін з його прихвоснями обрали шлях антицивілізації. Вони буквально відкидають усю логіку та знання, які люди здобували впродовж років.

На такі речі цивілізація буде давати відповідь – санкції, передача додаткової зброї тощо. Звісно, Захід рухається не настільки швидко, як хочеться. Але вони поступово пришвидшуються. І згодом путінський режим буквально знищать на полі бою.

Буде ще багато наших ударів, їхніх ударів у відповідь, знову наших і знову їхніх. путінський режим знищать на полі бою. Інших способів здолати його не існує. А вб'є його та роль, яку вони собі вибрали – антицивілізації,

– наголосив Арестович.

Радник глави ОП підкреслив, що сьогодні вночі Збройні Сили України дадуть відповідь за підступні удари по Вінниці. Миколаєву та Харкові.

Ракетні обстріли українських міст: що відомо

14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці. Наразі відомо про 12 загиблих та 90 постраждалих. З них 50 – у важкому стані. Серед загиблих було немовля.

Президент України та інші посадовці вже наголосили, що російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Саме тому росію потрібно якнайшвидше визнати країною-спонсором тероризму.

Окрім того, російські вбивці випустили щонайменше 9 ракет по Миколаєву. Обстріл стався вранці 14 липня. Деякі ракети загарбники запустили із зенітно-ракетної системи С-300. Там наразі відомо про одного постраждалого.

росіяни кожного дня обстрілюють Харків. Сьогодні вночі там також лунала повітряна тривога й були чутні вибухи.

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