Про актуальну інформацію у Миколаєві, наслідки обстрілів та постраждалих – читайте на 24 каналі.

Важливо Окупанти поцілили у цивільні об'єкти в Миколаєві

Обстріл стався вранці 14 липня

У ніч проти 14 липня на Миколаївщині тричі оголошували повітряну тривогу. Обстріл трапився під час останньої. За попередньою інформацією, окупанти випустили 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

Наразі відомо про пошкодження:

двох навчальних закладів,

об’єкту транспортної інфраструктури,

готелю.

Наслідки обстрілів Миколаєва: дивіться відео

Ракета впала просто у центр міста

Ворог продовжує тероризувати Миколаїв. Цього разу від обстрілів окупантів постраждав центр міста. Окупанти влучили у готель "Миколаїв".

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистили проїзд від уламків та сміття для автомобілів.

Разом з тим, внаслідок обстрілів пошкодження отримали 18 тролейбусів комунального підприємства "Миколаївелектротранс".

Сєнкевич заявив, що внаслідок ворожого "прильоту" в одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад.

Наслідки обстрілів окупантів Миколаєва / Фото Олександра Сєнкевича, Суспільного

Ворог застосував С-300

Як сказав Сєнкевич в ефірі загальнонаціонального марафону, щонайменше 1 ціль – готель "Миколаїв", що розташований у центрі міста – була уражена ракетою С-300. Щодо інших об'єктів ворог застосував відмінні типи озброєння.

Додамо, що російські військові продовжують обстрілювати Миколаїв переробленими ракетами ППО С-300. Як розповідав раніше глава ОВА Віталій Кім, ворог оснащує їх GPS, щоб буцімто влучати у цілі на землі. Але це не робить відповідні снаряди точними. Вони б'ють навмання, від чого страждає ще більше мирних мешканців.

Що відомо про постраждалих

Унаслідок обстрілів поранена 1 людина. Її знадобилася медична допомога. Попередньо, жертв у Миколаєві немає.

Дісталося і Баштанці

Крім того, вночі окупанти обстріляли місто Баштанку. За попередніми даними, є зруйновані житлові будинки.

Деталі обстрілу розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. У Баштанці ворог поцілив у цивільні об'єкти, зокрема: лікарню, школу та навчальні заклади.

Як ми бачимо, немає ніякої прив'язки до військової інфраструктури. Ворог просто гатить по цивільних об'єктах,

– сказала вона.

У ДСНС додали, що у місті Баштанка сталося руйнування житлового будинку. Під час обстеження місця події рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, якого вибуховою хвилею відкинуло від будинку на відстань близько 30 метрів.

Наслідки ракетного обстрілу з боку росіян / Фото ДСНС

Як загалом минула ніч на Миколаївщині

Широківська громада зазнала атак уночі та вранці. Оскільки влучання були здебільшого поза межами населених пунктів, то загорілися поля із зерновими та пошкоджена водонапірна вежа. По лінії розмежування у Березнегуватській громаді тривають обстріли. Інформацію щодо наслідків там уточнюють.

У Миколаєві окупанти вгатили по 10 цивільних об'єктах: дивіться відео