Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. В області оголошена повітряна тривога. Це вже третя за ніч.

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Сирени в місті почали лунали о 04:25, а підтвердження про вибухи з'явилось о 05:07.

Міський голова закликав не публікувати фото і відео з місць "прильотів" у соціальних мережах. Нагадаємо, що це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

Обстріли Миколаєва

Протягом останніх тижнів ворог тероризує Миколаїв. Ракетних ударів завдають ледь не щодня. При цьому обирають підлу тактику: обстрілюють житлові квартали вранці, коли мирні мешканці сплять.

Наприклад, вранці 12 липня росіяни завдали масованого удару по Миколаєву. Вони били по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Також випускали касетні снаряди. Обстріляли ліцей, лікарню та приватні будинки. Постраждали 12 людей.

9 липня окупанти випустили по місту відразу 6 ракет С-300. На щастя, минулось без жертв.

російські війська вранці 2 липня випустили по Миколаєву одразу 10 ракет. Вони атакували одразу кілька об'єктів інфраструктури, серед яких був і порт.

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