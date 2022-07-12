Про це о 09:49 повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також стало відомо, з чого ворог відкрив вогонь по місту.

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Окупант агресивно поливав вогнем Миколаїв

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко поділився додатковою інформацією щодо обстрілу Миколаєва. Він зауважив, що окупанти били по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Також відомо, що по мирних мешканцях окупанти випускали касетні снаряди.

Внаслідок цього руйнувань зазнав ліцей, лікарня, а також приватні будинки. Тимошенко також підтвердив інформацію стосовно 12 травмованих.

Наслідки обстрілу Миколаєва 12 липня / Фото з телеграму Тимошенка

Нелюдська "ракетна війна", яка ведеться передусім із цивільним населенням України, на жаль, продовжується. росіяни спрямовують ракети на житлові квартали, торговельні центри, бази відпочинку, багатоквартирні будинки,

– підкреслив він.

Водночас заступник глави ОП наголосив, що покарання очікує на кожного. Мовиться як про того, хто віддавав злочинні накази, так і про тих, хто їх слухняно виконував.

Ворог тероризує Миколаїв

Нагадаємо, що ракетного обстрілу ворог завдав по Миколаєву під час повітряної тривоги. Спочатку о 04:05 у місті й області пролунали сирени. Вже через кілька хвилин місцеві мешканці повідомили про те, що чули вибухи.

За лічені хвилини з'явилась офіційна інформація про "прильоти". Нею поділився мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наголошуємо, що ризики ракетних атак усе ще дуже високі. Тож ні в якому разі не ризикуйте власним життям. Щойно лунає повітряна тривога – негайно вирушайте до укриття. Перебувайте там доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

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