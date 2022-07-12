Про це о 09:49 повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також стало відомо, з чого ворог відкрив вогонь по місту.
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Окупант агресивно поливав вогнем Миколаїв
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко поділився додатковою інформацією щодо обстрілу Миколаєва. Він зауважив, що окупанти били по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Також відомо, що по мирних мешканцях окупанти випускали касетні снаряди.
Внаслідок цього руйнувань зазнав ліцей, лікарня, а також приватні будинки. Тимошенко також підтвердив інформацію стосовно 12 травмованих.
Наслідки обстрілу Миколаєва 12 липня / Фото з телеграму Тимошенка
Нелюдська "ракетна війна", яка ведеться передусім із цивільним населенням України, на жаль, продовжується. росіяни спрямовують ракети на житлові квартали, торговельні центри, бази відпочинку, багатоквартирні будинки,
– підкреслив він.
Водночас заступник глави ОП наголосив, що покарання очікує на кожного. Мовиться як про того, хто віддавав злочинні накази, так і про тих, хто їх слухняно виконував.
Ворог тероризує Миколаїв
- Нагадаємо, що ракетного обстрілу ворог завдав по Миколаєву під час повітряної тривоги. Спочатку о 04:05 у місті й області пролунали сирени. Вже через кілька хвилин місцеві мешканці повідомили про те, що чули вибухи.
- За лічені хвилини з'явилась офіційна інформація про "прильоти". Нею поділився мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Наголошуємо, що ризики ракетних атак усе ще дуже високі. Тож ні в якому разі не ризикуйте власним життям. Щойно лунає повітряна тривога – негайно вирушайте до укриття. Перебувайте там доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.
Варте уваги – у білорусь завозять ракети з росії, тож ризик атак не зменшується: дивіться відео