Четверо людей отримали поранення

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що зранку 12 липня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу.

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За попередньою інформацією, відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки.

Очільник Миколаївської ОВА інформує, що внаслідок обстрілів 4 людей поранено. Також, за його словами, попередньо через обстріл немає жертв.

Ракетний обстріл Миколаєва 12 липня / Фото ДСНС

Вибухи в Миколаєві прогриміли вночі

12 липня о 4:05 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Буквально через декілька хвилин місцеві жителі чули потужні звуки вибухів.

Інформацію про "прильоти" через 10 хвилин після оголошення тривоги підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Яка ситуація у Миколаєві

російські військові не припиняють обстрілювати Миколаїв і Миколаївську область. Ворог атакував Миколаїв зранку 11 липня, вдаривши по обласному центру 6 ракетами. Унаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Також окупанти обстрілювали Миколаївщину 10 липня. На світанку загарбники здійснили масований ракетний удар з використанням зенітно-ракетних систем С-300. Окупанти стріляли з району Нової Каховки та вдарили по залізничній інфраструктурі.

9 липня російські вбивці випустили по Миколаєву відразу шість ракет С-300. На щастя, унаслідок обстрілу ніхто не загинув.

В ОК "Південь" інформували, що рано-вранці 8 липня ворог реактивною системою залпового вогню "Смерч" вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знову окупантами було використано понад десяток заборонені касетних та фугасних снарядів. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім інформував, що по Миколаєву працює дивізіон С-300.

Зранку 7 липня під вогнем російських загарбників, окрім Миколаєва, опинився й Очаків. По обох містах росіяни били з окупованої території Херсонської області. Окупанти завдали два удари, випустивши 12 крилатих ракет.

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